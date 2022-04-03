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10:30 (мск)

Победы ЦСКА и «ПСЖ» плюс голы от «Краснодара» и «Динамо» — в Экспрессе дня от Winline с коэффициентом выше 11

Нас ждет интересный футбольный день.

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Источник: РИА "Новости"

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«Краснодар» — «Динамо»

Прогноз: обе забьют за 1.77.

«Динамо» при Шварце и так старается играть активно, первым номером, с высоким прессингом, а тут еще и турнирная ситуация вынуждает так действовать. До «Зенита» 5 очков, если бело-голубые хотят поддушить чемпиона России, то им надо выигрывать, а дальше смотреть, как это скажется на конкуренте. «Краснодар» же по сути сейчас смотрит, на что способна молодежь, а оставшиеся опытные игроки помогут им раскрываться. Больших задач на сезон нет, так что и от «быков» ждем открытый футбол. При такой игре опасные атаки и голы должны быть в обе стороны.

«Глазго Рейнджерс» — «Селтик»

Прогноз: обе забьют за 1.77.

Классика шотландского футбол подоспела как никогда вовремя. Отрыв «Селтика» от «Рейнджерс» всего три очка, обе команды в полном порядке, они выиграли по 4 матча из последних 5. Для ван Бронкхорста, возглавившего «Рейнджерс» по ходу сезона, это будет уже вторая встреча с «Селтиком». Первую, в феврале, его футболисты проиграли с треском еще в первом тайме, пропустив три гола. Сейчас «Рейнджерс» должны быть готовы лучше. Кто победит в этом дерби, предсказать сложно, а вот обмен голами тут весьма ожидаем.

ЦСКА — «Урал»

Прогноз: победа ЦСКА за 1.45.

Тут не будем мудрить, возьмем победу ЦСКА без фор и тоталов. Для экспресса это самое то. Армейцы выглядят сейчас чуть ли не лучше всех в чемпионате России. Новички Языджи, Карраскаль и другие так прокачали команду, что она уже на третьем месте и даже может включиться в чемпионскую гонку, если «Зенит» даст слабину. «Урал» в 2022 году плох: три поражения, одна ничья и всего один забитый мяч. Сложно представить, что с таким соперником команда Березуцких оступится.

«Сампдория» — «Рома»

Прогноз: обе забьют за 1.71.

Тут заманчиво смотрится и победа «Ромы». Команда Моуринью разыгралась перед перерывом в чемпионате, победила «Аталанту», прошла «Витесс» в Лиге конференций и разгромила «Лацио» 3:0. С атакой у римлян порядок, Абрахам бьет рекорд за рекордом, у англичанина уже 23 гола, больше, чем у легендарного Батистуты в дебютном сезоне за «Рому». «Сампдория» болтается в относительной близости от зоны вылета, так что команда будет биться. При этом для аутсайдера генуэзцы много забивают (больше гола за игру). Однако все тот же перерыв на сборные может внести сбой в победную игру «Ромы», а вот на голы здесь надеяться можно.

«ПСЖ» — «Лорьян»

Прогноз: победа «ПСЖ» и тотал больше 2,5 за 1.45.

Тут тоже картина представляется достаточно ясной. «ПСЖ» провалился в Лиге чемпионов, влетел недавно 0:3 «Монако». Фанаты в гневе, освистывают Месси и Неймара, обстановка вокруг клуба так себе. При этом отрыв парижан в чемпионате Франции так велик, что они могут и дальше играть спустя рукава и все равно финишируют первыми. Но вот перед своими болельщиками им все-таки надо реабилитироваться. Желательно крупной победой. «Лорьян» для этого — подходящий соперник. Команда идет на 16-м месте, мало забивает, а пропускает прилично (43 гола в 29 турах). Верим здесь в фаворита.

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Андрей Санталов

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