«Ливерпуль» и «Ман Сити» обойдутся без разгромов, «Челси» и «Реал» забьют мало: на что ставить в ЛЧ

Прогноз: «Ливерпуль» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2.43.

«Ливерпуль» помучился с «Уотфордом» в субботу, но все-таки дожал соперника (2:0) и продолжил погоню за «Манчестер Сити». Жота продолжает забивать головой, а Алиссон делать своевременные сэйвы. Проблем с травмами у мерсисайдцев нет, так что у Клоппа богатый выбор игроков, это важно, учитывая, что 10 апреля будет важнейший матч с «Сити». «Бенфика» удивила, пройдя «Аякс» в ⅛ финала, а ведь в своем чемпионате даже после смены тренера результаты не сильно улучшились. Центр обороны из возрастных Отаменди и Вертонгена не впечатляет, при этом 5 матчей из 8 португальцы провели в этой ЛЧ на ноль. «Ливерпуль» в прошлом раунде тоже начинал в гостях. С «Интером» англичане играли так себе, но спасли замены и подача с углового на Фирмино. Тут мы можем увидеть что-то похожее.

Прогноз: победа «Атлетико» с форой +1 за 2.51.

«Манчестер Сити» перед Лигой чемпионов спокойно размялся на «Бернли». Счет 2:0, но по моментам там вполне должен был быть разгром. Модель Гвардиолы работает в большинстве матчей и без забивного нападающего типа Кейна — у «горожан» отличиться может практически любой игрок из группы атаки. Но в Лиге чемпионов с «Ман Сити» часто происходит что-то странное, так что победа ему совсем не гарантирована, несмотря на котировки букмекеров. «Атлетико» умеет играть вторым номером, совсем недавно в этом убедился «Манчестер Юнайтед» с Роналду. Команда Симеоне почти ничего не дала сделать у своих ворот, зато своим шансом впереди воспользовалась. Суареса в центре нападения теперь заменил Феликс, португалец забил 7 голов в последних 8 матчах за клуб. Так что тут гости как минимум могут не проиграть.

Прогноз: тотал меньше 2 за 2.41.

Поражение «Челси» со счетом 1:4 от «Брентфорда» не должно вводить в заблуждение. «Синие» играли в своем стиле, постепенно раскачались и вышли вперед. А вот после этого футболисты подумали, что дело сделано и расслабились, тут-то Эриксен и Ко их за это и наказали. Против «Реала» такого коллапса не должно случиться. Анчелотти не очень хорошо готовит мадридцев к топ-матчам: его план не работал с «ПСЖ» (ни в первом матче, ни в первой половине второго), против «Барсы» тренер тоже намудрил с тактикой. Ждем, что «Челси» в привычном стиле заберет мяч и будет его контролировать, выжидая момент для укола. «Реал» же будет рассчитывать на забеги Винисиуса и магию от Модрича и Бензема. Тут, скорее всего, все решится в ответной встрече, так что на «Стэмфорд Бридж» голевой феерии ждать не стоит.

Прогноз: победа «Баварии» и обе забьют за 2.80.

«Баварии» везет с жеребьевкой в этом розыгрыше ЛЧ. В ⅛ финала достался «Зальцбург», который мюнхенцы раскатали дома 7:1, теперь вот «Вильярреал». Нет, испанцы, конечно, создадут проблемы чемпиону Германии, особенно на своем поле. Все-таки Эмери строит игру команды в первую очередь от обороны. «Вильярреал» также умеет терпеть, мы это видели недавно с «Ювентусом», разгрома тут быть не должно, как минимум в первом матче. Сама же «Бавария» небезгрешна в защите, футболисты знают, что они забьют больше, чем пропустят. А то, что Левандовски, Мюллер, Гнабри и другие найдут способ отличиться, в этом нет никаких сомнений.