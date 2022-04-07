«Барса» разберется с «Айнтрахтом», «Лейпциг» и «Аталанта» порадуют голами: варианты на Лигу Европы

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.01.

Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре, когда команда шла на 11-м месте. Спустя 4 месяца «быки» уверенно держатся в топ-4 бундеслиги и только что разгромили Дортмунд 4:1. Впечатляющее преображение при экс-тренере «Спартака», который подстроился под имеющийся состав. Теперь «РБ» меньше прессингует, а старается сам больше контролировать мяч. Помог и зимний перерыв, после него «Лейпциг» взял 23 очка в 10 матчах. Футбол «Аталанты», напротив, строится на хорошей физической форме игроков и персональном прессинге. При этом команда Гасперини уязвима к контратакам. Осторожный футбол от «Аталанты» мы вряд ли увидим, а значит, здесь сойдется атака против атаки, в таком случае голов должно быть много — причем в обе стороны.

Прогноз: «Вест Хэм» не проиграет и обе забьют за 2.08.

«Вест Хэм» удивил, выбив такого опытного еврокубкового бойца, как «Севилья», в прошлом раунде. Англичане дожали на своем стадионе команду Лопетеги в овертайме. Вообще, домашнее поле — серьезное преимущество для лондонцев. Тут они забивали в каждом матче в 2022-м, пропустили только три мяча в последних 6 встречах и победили в 4 последних играх. Теперь болельщики «Вест Хэма» увидят такое редкое событие, как четвертьфинал еврокубка, на трибунах явно будет горячо. При Мойесе лондонцы играют по-разному, могут и сами атаковать, могут и отдать на время инициативу сопернику. Голы со стандартов — их сильное оружие. «Лион» тоже неожиданно прошел «Порту». В своем чемпионате «олимпийцы» идут 9-ми, так что ЛЕ — их единственный шанс попасть в Лигу чемпионов. Французы редко играют на ноль, но вполне могут и забить сами.

Прогноз: победа «Барселоны» с форой −1 за 2.16.

«Барселона» прекрасна при Хави, каталонцы уже вторые в Ла Лиге и по праву считаются главными фаворитами Лиги Европы. Даже перерыв на сборные не притормозил победную серию «Барсы», она все-таки победила «Севилью» благодаря прекрасному голу Педри. Дембеле хорош, как в лучшие годы, большая часть опасных моментов создается после его подач и передач с правого фланга. «Айнтрахт» отомстил «Бетису» за «Зенит» в ⅛ финала, но в четвертьфинале его еврокубковая кампания должна закончиться. В бундеслиге Франкфурт после ухода тренера Хюттера и бомбардира Андре Силвы стал середняком. Последние 6 матчей команда не проигрывает, но когда «Айнтрахт» не может победить последнюю команду лиги «Гройтер», это говорит само за себя. Ставим здесь на фаворита.

Прогноз: победа «Браги» за 2.34.

Неожиданная пара для ¼ финала ЛЕ. «Брага» выбила из турнира «Монако», а «Рейнджерс» огорчили Дортмунд. Впрочем, сейчас шотландцы не в лучшей форме, они только что уступили в дерби «Селтику» 1:2, а теперь еще и игра на выезде. «Брага» же в порядке, только что победила «Бенфику» 3:2. Выше 4-го места в чемпионате португальцы вряд ли поднимутся, зато есть шанс пошуметь в Европе. В 5 домашних матчах в ЛЕ «Брага» забила 12 голов. «Рейнджерс» будут без своего лучшего бомбардира Морелоса, форвард выбыл до конца сезона. В конце января клуб из Глазго усилился экс-футболистом «Арсенала» Рэмзи, но этого будет мало, чтобы устоять против напористой «Браги», играющей при своих болельщиках.