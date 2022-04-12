Реванш «Баварии», голы от «Реала» с «Челси» и еще одно поражение «Атлетико»

Прогноз: победа «Баварии» и обе забьют за 2.31.

«Вильярреал» после первого матча справедливо расстроился, что выиграл с разницей всего в один мяч — настолько хороши были испанцы в тот вечер и настолько плоха «Бавария». Чемпион Германии провалил первый тайм, да и во втором мало что извлек из подходов к чужим воротам. А вот контратаки «Вильярреала» были мегаопасны. Теперь плохая реализация выйдет боком команде Эмери. «Бавария» в прошлом раунде уничтожила дома «Зальцбург» после невыразительной игры в Австрии. Здесь не факт, что будет разгром, но Левандовски и Мюллер (а также Киммих, Сане и Гнабри) не должны провалиться два раза подряд. Эмери в выходные выставил резерв в Ла Лиге, так что со свежими силами «Вильярреал» наверняка забьет Нойеру, но победа в основное время останется за «Баварией».

Прогноз: обе забьют и тотал больше за 1.99.

«Челси» провалил первый матч, особенно кошмарным он получился для пары защитников Тиаго Силва — Рюдигер и для вратаря Менди. Теперь перед лондонцами стоит задача отыграть два мяча — сложная, но реальная, особенно если им удастся забить первыми. Команда Тухеля по крайней мере вернула себе хорошее настроение, разгромив в АПЛ «Саутгемптон» 6:0. У «Реала» феноменальный сезон проводит Бензема, кажется, с ним сейчас не может справиться ни одна оборона в мире. Модрич и Винисиус плюс Карим — это гарантия как минимум одного гола в матче. С другой стороны, оборона «Реала» не выглядит непроходимой, тем более, в ответной игре не будет центрального защитника Милитао.

Прогноз: победа «Бенфики» в основное время с форой +1,5 за 2.10.

Судя по котировкам букмекеров, большинство здесь ждет разгрома от «Ливерпуля», но не очень понятно, зачем это надо команде Клоппа. Они только что зарубились с «Манчестер Сити», потратили много сил и эмоций. В АПЛ отставание от лидера в одно очко сохранилось. «Бенфику» англичане обыграли в первом матче 3:1, так что можно спокойно, на минималках выйти в полуфинал ЛЧ. Тем более в субботу Клоппу предстоит снова помериться силами с Гвардиолой — на этот раз в Кубке Англии. «Бенфика» же сделает все что может в ответной встрече. Основа отдыхала в выходные, значит, настрой на матч в среду будет серьезный. «Интер» в похожей ситуации разницу в два мяча не отыграл, но победу с «Энфилда» увез. Здесь же нас устроит и ничья, и даже минимальное поражение «Бенфики».

Прогноз: победа «Манчестер Сити» в основное время с форой −1 за 2.38.

«Атлетико» показал классический антифутбол в первом матче, но и этого его не спасло от поражения. Фоден и-де Брейне нашли брешь в плотной обороне испанцев и соорудили победный гол. После этого «Манчестер Сити» выдал еще шикарный матч с «Ливерпулем» и чуть не убил интригу в АПЛ. Всегда, конечно, есть риск, что Гвардиола перемудрит с составом или тактикой (особенно в ЛЧ), но прямо сейчас его команда чудо как хороша. Де Брейне играет в режиме монстра, партнеры стараются ему соответствовать. «Атлетико» придется действовать в непривычной для себя манере, придется атаковать! Игроки Гвардиолы должны воспользоваться свободным пространством на чужой половине поля.