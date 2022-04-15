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12:36 (мск)

Смотри матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» бесплатно

В субботу 16 апреля «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка Англии.

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Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон

Посмотреть этот матч можно бесплатно на сайте и в приложении БК Winline. Для доступа к трансляции необходимо зарегистрироваться.

Также вы можете выиграть футболку «Манчестер Сити» или «Ливерпуля». Для этого необходимо зарегистрироваться на БК Winline c промокодом MC или LIV соответственно. Победитель розыгрыша будет выбран случайным образом. Результаты будут опубликованы в соцсетях Winline 18.04.

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