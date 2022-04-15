Смотри матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» бесплатно
В субботу 16 апреля «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка Англии.
В субботу 16 апреля «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка Англии.
Посмотреть этот матч можно бесплатно на сайте и в приложении БК Winline. Для доступа к трансляции необходимо зарегистрироваться.
Также вы можете выиграть футболку «Манчестер Сити» или «Ливерпуля». Для этого необходимо зарегистрироваться на БК Winline c промокодом MC или LIV соответственно. Победитель розыгрыша будет выбран случайным образом. Результаты будут опубликованы в соцсетях Winline 18.04.