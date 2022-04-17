Победы «Баварии» и «Атлетико» и голы от «ПСЖ» с «Марселем» — в Экспрессе дня от Winline с коэффициентом выше 7

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Прогноз: победа “Баварии” и тотал больше 2,5 за 1.41.

«Бавария» бесславно вылетела из плей-офф Лиги чемпионов — ближе к концу сезона команда Нагельсманна потеряла в мощи, в атаке стало много суеты и неподготовленных ударов. Эмоции мюнхенцев понятны, игроки наверняка захотят сразу н ком-нибудь отыграться. Тут как нельзя кстати под руку попалась «Арминия» — команда с 17-го места и 5 поражениями в последних 6 турах. «Баварии» нужно восстановить 9-очковый отрыв от Дортмунда, чтобы особо не затягивать с досрочным чемпионством. Да и у Левандовского еще есть шанс побить свой же рекорд по голам — сейчас у поляка 32 мяча в бундеслиге (в прошлом сезоне он забил 41).

Прогноз: победа «Атлетико» за 1.42.

Возьмем еще одну команду, попрощавшуюся с ЛЧ. «Атлетико» многие ругали за оборонительный стиль против «Сити», матч в Мадриде закончился скандалом. Теперь Симеоне может использовать ситуацию «весь мир против нас» и сплотить команду. К тому же три очка очень нужны, место в ЛЧ на следующий сезон еще не обеспечено. В соперниках у «Атлетико» — «Эспаньол», расположившийся в середине таблицы. Каталонцы чуть ожили в последнее время после ужасного начала года, но в гостях у них все-по-прежнему грустно: 2 очка в 5 выездных матчах в 2022-м. Более мотивированный фаворит тут должен забрать свое.

Прогноз: «Ньюкасл» не проиграет за 1.35.

«Лестер» продолжает удивлять. Команда, измученная травмами, пробилась уже в полуфинал Лиги конференций. В четверг англичане на выезде переиграли ПСВ 2:1 и теперь близки к первому в своей истории евротрофею. Беспроигрышная серия «лис» составляет 5 матчей и явно долго продолжаться не может — все-таки силы не безграничны. «Ньюкасл», в свою очередь, безупречен дома в этом году, «Сороки» взяли 13 очков из 15 возможных. Вылет им теперь почти не грозит, но расслабляться рано. Для надежности добавим в экспресс двойной исход, нс тут устроит и ничья.

Прогноз: «Байер» не проиграет за 1.63.

«Лейпциг», конечно, очень хорош при Тедеско, и победа над «Аталантой» в Лиге Европы это еще раз подтвердила. В этом году «быки» проиграли всего один (!) матч, и то — «Баварии». «Лейпциг» претендует не только на ЛЕ, но и на Кубок Германии, а в бундеслиге обосновался на важном 4-м месте. Однако «Байер» тут как будто недооценивают, а ведь это третья команда Германии. Леверкузен готовился к этой встрече неделю, а «РБ» потратил немало сил в четверг. Возможно, игра на контратаках и здесь приведет команду Тедеско к победе, но ставка на поражение «Байера» выглядит заманчивой.

Прогноз: обе забьют за 1.62.

Классическое противостояние французского чемпионата. Что хорошо — обе команды сейчас на ходу. «ПСЖ» после разгрома от «Монако» взялся за ум и принялся громить соперников. Мбаппе, Неймар, Месси заиграли в свою силу и в двух последних встречах забили 11 голов. «Марсель» вообще выдал серию из 8 побед подряд и только что вышел в полуфинал Лиги конференций. Возможно, здесь скажется усталость, и серия южан прервется, но в обмен голами очень даже верится. «ПСЖ» нет смысла заставлять звезд отрабатывать в обороне, все равно чемпионство уже в кармане. Пайет и Ундер вполне могут этим воспользоваться.

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