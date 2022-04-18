«Магнитка» начнет финал Кубка Гагарина с победы: прогноз на матч «Металлург» — ЦСКА

«Металлургу» финал Востока в итоге дался легче, чем серия второго раунда с «Авангардом». Магнитогорск прошел соседей из Челябинска в пяти матчах, сэкономив силы на финал Кубка Гагарина. Сильные стороны «Магнитки» — скоростные атаки, позиционное нападение, результативные легионеры. В защите есть проблемы плюс основным вратарем в плей-офф стал 39-летний Кошечкин, но в трех последних матчах они пропустили всего две шайбы. «Металлург» — самая результативная команда в этом плей-офф, на его счету 64 гола. Для сравнения, у ЦСКА — 50 заброшенных шайб.

Столичным армейцам понадобились все 7 матчей, чтобы одолеть СКА. Причем они уступали в серии 2−3, и давали сопернику шансы завершить серию. Но в итоге команда Федорова переломила ход противостояния и теперь считается фаворитом главного финала. ЦСКА более надежен в обороне, вратарь Федотов отражает 94% бросков и пропускает 1,68 шайбы в среднем за игру (у Кошечкина — 92,9% отраженных бросков и 2,29 шайбы в среднем). Серия против СКА во многом так затянулась, потому что долго «молчали» лидеры команды, приходилось тащить третьему звену с 41-летним Поповым. Но как показали две последние встречи, в нужный момент забивают как раз те, кто и должен: Григоренко, Плотников, Окулов…

В плане тренеров преимущество на стороне «Металлурга» — Воробьев уже побеждал в Кубке Гагарина — как раз против ЦСКА в 2016 году. Для Федорова это первый сезон в роли главного тренера и то, что он дошел до финала уже можно считать достижением. В БК «Фонбет» поставить на итоговую победу «Металлурга» в первом матче можно за 2,10. Все-таки при своих болельщиках магнитогорцы вполне могут выиграть, а коэффициент на это очень хорош. Многие тут также ждут, что игра получится не особо результативной, однако пока команды еще не привыкли друг к другу, они могут удивить. Второй вариант на этот матч — тотал больше 4,5 за 1,88 в БК 1Х Ставка.