ЦСКА против «Спартака», «Ливерпуль» — «МЮ», в Италии — миланское дерби

Прогноз: «Балтика» не проиграет в основное время за 2.70.

«Динамо» выиграло три матча подряд и продолжает погоню за «Зенитом». Отставание невелико — всего три очка. И теперь вопрос, как это скажется на кубковом матче. В воскресенье «Динамо» играть с ЦСКА, и есть соблазн поберечь кого-то из лидеров. Тем более, резерв есть: в пятницу против «Ахмата» на скамейке запасных были Тюкавин, Грулев, Скопинцев, Нжи… «Балтика» с тренером Игнашевичем тоже взяла 9 очков из 9 и поднялась на 7-е место — до зоны переходных матчей всего 4 очка. Тут вполне может случиться сенсация, у хозяев крепкая команда, на их стороне домашнее поле, болельщики. Год назад, кстати, «Динамо» в ¼ финала Кубка уступило «Крыльям Советов», история вполне может повториться.

Прогноз: победа «Ливерпуля» с форой −1,5 за 1.97.

«Ливерпуль» провел отличную неделю. Сначала дал отдохнуть лидерам команды и оформил выход в полуфинал ЛЧ, а затем разбил уставший «Ман Сити», причем забил три мяча еще до перерыва. У мерсисайдцев снова здорово сработали стандарты (Конате забил после углового в третьем матче подряд) и прессинг (Мане наказал второго вратаря «Сити» за ошибку). А в «Манчестер Юнайтед» все грустно. Результаты и игра при Рангнике не радуют. Только героический хет-трик Роналду позволил победить одну из худших команд чемпионата «Норвич». Но в понедельник у Криштиану умер новорожденный сын, и вряд ли португальцу сейчас до футбола.

Прогноз: тотал меньше 2 за 2.66.

Это уже ответный матч полуфинала Кубка Италии, первый завершился нулевой ничьей. В чемпионате была ничья осенью и победа «Милана» с дублем Жиру за три минуты в феврале. Команда Пиоли по-прежнему лидирует в серии, хоть недавно и потеряла 4 очка в двух турах. В пятницу «россонери» обыграли «Дженоа» 2:0 и продлили свою сухую серию до 7 (!) матчей. «Интер» тоже пропускает редко, но в атаке чуть результативнее в последнее время (3:1 со «Специей» в прошлом туре). Обе команды сейчас не могут контролировать ход матча все 90 минут, игрокам попросту не хватит сил. И «Интер», и «Милан» снова будут осторожны, так что много голов ждать не приходится.

Прогноз: победа «Зенита» и обе забьют в основное время за 2.95.

Не секрет, что у «Зенита» самый мощный состав в России, так что кто бы ни вышел против «Алании», команда Семака должна побеждать. В чемпионате наконец забил Дзюба, бразилец Алберто уже освоился в России и тоже результативен. «Зенит» не так часто выигрывает Кубок России, так что с мотивацией тут проблем быть не должно. Тем более, в этом сезоне можно сделать золотой дубль. «Алания» известна как команда с оригинальным атакующим стилем, который ставит Гогниев. Вратарь владикавказцев Солдатенков часто выходит из штрафной и действует как полевой игрок. Все это ради голов, и «Алания», действительно, — самая результативная команда ФНЛ. Но и пропускает гораздо больше других лидеров.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 в основное время за 2.23.

Две команды, переживающие кризис прямо сейчас. ЦСКА бодро начал весеннюю часть сезона с 5 побед (в том числе над «Спартаком» 2:0), но после паузы на матчи сборных захандрил. Языджи продолжил забивать, но армейцы сначала чудом спаслись с «Уралом» (2:2), затем попали под контратаки «Химок» (2:4) и не удержали победу в Уфе (1:1). Новички ЦСКА чуть сдали, а прежние лидеры пока себя не проявляют. «Спартак» продолжает жить в скандальной атмосфере, даже 100-летний юбилей получился противоречивым, не все ветераны клуба его признают. Нет Промеса, выбыл Мозес, Николсон не забивает стабильно, Соболев тоже не блещет. Все это затрудняет прогноз, но предположим здесь обмен голами и тотал больше.

Прогноз: победа «Челси» и тотал больше 1,5 за 2.22.

«Челси» не расклеился после обидного вылета из Лиги чемпионов и победил «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка Англии. Теперь у команды Тухеля есть шанс выиграть трофей в этом сезоне, хотя в соперниках будет «Ливерпуль». «Синие» продолжают играть без Лукаку в основном составе, голы в основном забивают Маунт, Хавертц и внезапно Вернер. «Арсенал» же после отличного отрезка в феврале-марте (Артета даже был признан тренером месяца), пока проваливает апрель: три поражения подряд — и все от команд из второй десятки. Голы даются «канонирам» тяжело, а если в центре поля еще нет Парти, то становится совсем тяжело. В целом, по сезону «Арсенал» плох против команд из «большой шестерки»: 1 победа и 6 поражений с разницей 6−19. Здесь «канониров» тоже ничего хорошего не ждет.