Смотри миланское дерби бесплатно на БК Winline
Во вторник 19 апреля пройдет ответный матч ½ финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».
Во вторник 19 апреля пройдет ответный матч ½ финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».
Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении БК Winline. Начало встречи — 22:00 мск. Напомним, что первый матч противостояния завершился со счетом 0:0.
Также в преддверии матча тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», который также пройдет во вторник 19 апреля и также начнется в 22:00 мск, БК Winline проводит розыгрыш футболок «Ливерпуля» и «МЮ».
Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на БК Winline c промокодом LIV или MU соответственно. Победитель будет выбран случайным образом, результаты розыгрыша будут опубликованы 20 апреля в соцсетях Winline.