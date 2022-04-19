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10:53 (мск)

Смотри миланское дерби бесплатно на БК Winline

Во вторник 19 апреля пройдет ответный матч ½ финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».

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Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении БК Winline. Начало встречи — 22:00 мск. Напомним, что первый матч противостояния завершился со счетом 0:0.

Также в преддверии матча тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», который также пройдет во вторник 19 апреля и также начнется в 22:00 мск, БК Winline проводит розыгрыш футболок «Ливерпуля» и «МЮ».

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на БК Winline c промокодом LIV или MU соответственно. Победитель будет выбран случайным образом, результаты розыгрыша будут опубликованы 20 апреля в соцсетях Winline.

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