«Арсенал» — «МЮ», «Интер» — «Рома», немецкое класико и лучшие матчи в России

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 за 3.00

Футбол Англия 2021/2022 Тур 34, 23.04.2022, 14:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед -

Участники одного из главных противостояний английского футбола встречаются на противоположных циклах развития. «МЮ» под управлением временщика Рангника сваливается в очередной кризис, который беспощадно показал «Ливерпуль», уничтожив принципиального соперника со счетом 4:0, а «Арсенал» Артеты напротив после трех подряд поражений взбодрился уверенной победой над «Челси» (4:2). Игре добавляет вес то, что «Арсенал» и «МЮ» — прямые конкуренты за места в еврокубках, желательно в Лиге чемпионов, хотя «Арсеналу» нужно больше стабильности, а «МЮ», возможно, будет доигрывать сезон в ожидании новой эры голландца тен Хага.

Предматчевые расклады говорят в пользу «Арсенала». «Канониры» должны брать соперника тепленьким, возможно, даже на горизонте опять маячит разгром. У «Арсенала» в ворота вернулся Аарон Рэмсдейл, это сильный козырь, и внезапно встрепенулся в атаке Нкетиа. Игра «Ман Юнайтед» слишком зависит от состояния Роналду. После постигшей его личной трагедии он вернулся к тренировкам и, возможно, выйдет на поле. Единственный путь к успеху для футболистов «МЮ» — сплотиться и сыграть за Криштиану, но шансы хозяев «Эмирейтс» выглядят предпочтительнее.

Прогноз: победа «Интера» и тотал меньше 2.5 за 4.00

Футбол Италия 2021/2022 Тур 34, 23.04.2022, 19:00 Интер - Рома -

В Италии пора решающих матчей, и, кажется, скудетто в любом случае окажется в Милане, но у какого клуба? «Интер» и «Милан» в заочном споре пройдут экзамен римскими клубами, отставшими от лидеров в таблице, но способными на многое в отдельно взятых поединках. Противостояние «Интера» и его бывшего главного тренера Жозе Моуринью — это всегда интересно. Болельщиков «Ромы» сейчас больше заботит Лига Конференций, где маячит выход в финал, но и о чемпионате нельзя забывать — на кону путевки в еврокубки следующего сезона. «Интера» в Европе уже нет, хотя команда Симоне Индзаги дала знатный бой «Ливерпулю» и стыдиться ей нечего, а дома есть реальный шанс на золотой дубль.

«Рома» может занести себе в актив гостевую ничью с «Наполи», но победы даются команде Жозе Моуринью максимальным напряжением сил — «Салернитана» не даст соврать. Римляне умеют играть в атаку, но в Милане Жозе наверняка изберет проверенный и эффективный стиль игры от обороны, которую Лаутаро и компании предстоит взломать. У них это должно получиться, в апреле «Интер» только побеждает, повержены даже «Ювентус» и «Милан», но матч, вероятно, будет «низовым». Почему? Потому что Жозе.

Прогноз: победа «Баварии» и обе забьют за 2.02

Футбол Германия 2021/2022 Тур 31, 23.04.2022, 19:30 Бавария - Боруссия Д -

Дождались немецкого Дер-Класикер. Все, как обычно: «Бавария» — большой фаворит и лидер чемпионата с отрывом. Дортмунд, как это часто бывает, второй и попробует подпортить Мюнхену безмятежную концовку сезона. Успешным он уже не будет из-за дерзкого «Вильярреала», но Нагельсманну нужен домашний титул. Смогут ли желто-черные из Дортмунда притвориться «Вильярреалом»? Если коротко — вряд ли. «Бавария» уже проанализировала причины неудачи в Лиге чемпионов, а «Боруссия» — слишком принципиальный соперник, чтобы подойти к матчу спустя рукава. Немецкий чемпионат горазд на сенсации, но все вероятности в пользу хозяев, и рисковать опрометчивой ставкой против Мюнхена неразумно.

Чем можно рискнуть? Матч точно выйдет результативным — Левандовски и Холанд гарантируют. Они же — аргумент за ставку «обе забьют». То, что иногда вытворяют защитники команд Нагельсманна и Розе — повод «задрать» тотал повыше. Из вариантов «исход + тотал больше 3.5» и «исход + обе забьют» выбираем более выгодный коэффициент.

Прогноз: обе забьют за 1.74

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 26, 24.04.2022, 16:30 Ростов - Спартак -

Валерий Карпин против «Спартака» — отличная интрига. В «Спартаке» склонны драматизировать как неудачи, так и успехи. Кубковая победа в дерби — это прекрасно, но при добротной игре красно-белых исход предопределили пенальти и удаление. Одного взгляда на таблицу после 25 туров достаточно, чтобы сказать, что нас ждет матч практически равных команд с той лишь разницей, что «Ростов» больше пропускает и ощутимо больше забивает, чем «Спартак», и это довольно удивительно. «Ростов» на подъеме — у команды Карпина три победы подряд, и во всех матчах кроме игры с «Нижним Новгородом» ростовчане выглядели неплохо. «Спартаку» нужна как раз такая стабильность.

«Ростов» свежее, так как не играл посреди недели, «Спартак» кроме ничьи в Нижнем все матчи после зимней паузы проводил в Москве, и вот настоящий выезд, на который еще и пришлось добираться на поезде. Коэффициент на победу «Спартака» ниже, чем на «Ростов», и это не совсем объективно. В реальности матч на три результата, и для «Спартака» после эмоционального выплеска в игре с ЦСКА он точно будет непростым. Снова выбираем более выгодную ставку из двух: «двойной шанс 1Х», то есть «Ростов» не проиграет, и «обе забьют».

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.79

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 26, 24.04.2022, 19:30 ЦСКА - Динамо -

В воскресенье и понедельник нас ждет связка важнейших для чемпионской гонки матчей. Сначала ЦСКА, уязвленный вылетом из Кубка после поражения от злейших врагов из «Спартака», сыграет очередное, более дружеское дерби с «Динамо». «Динамо» сражается с «Зенитом» за золото, а ЦСКА, чтобы не считать сезон совсем неудачным, теперь важно удержаться в тройке. У «Динамо» было на день больше для подготовки, зато бело-голубым пришлось слетать в Калининград, задействовать там большинство основных игроков и пережить нервотрепку серии пенальти. ЦСКА, возможно, даже на пользу, что нет времени для рефлексии, и предстоит сразу же еще один большой матч, где можно отчасти реабилитироваться за потерю шансов на трофей.

Фаворита в игре нет. Ни ЦСКА, ни «Динамо» не находятся в лучших кондициях. Армейцев тащил Языджи, но уже два подряд матча турок отбегал вхолостую, а способных подхватить упавшее знамя не видно. Тщательно выстроенная оборона тоже дает сбои. Лишь один пропущенный мяч от «Спартака» — персональная заслуга Игоря Акинфеева. Может куража легенды хватить на второй матч подряд? Конечно. Игровой спад «Динамо» тоже не преодолен: тяжелая игра в Калининграде с седьмой командой ФНЛ это только подтвердила. Сделать уверенную ставку на исход сложно, но все вышесказанное намекает на вязкую игру с небольшим числом моментов, в которой можно довериться классу Шунина (или Лещука) и Акинфеева.

Прогноз: победа «Зенита» и обе забьют за 2.70

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 26, 25.04.2022, 19:00 Краснодар - Зенит -

Матчи в Краснодаре часто оказываются знаковыми для «Зенита». В апреле 2019-го триллер с голом Дзюбы в добавленное отправил питерцев к первому тренерскому титулу Сергея Семака, а в ковидное лето 2020-го «Зенит» как раз в Краснодаре оформил второе кряду чемпионство. Если «Динамо» потеряет очки с ЦСКА, возможная победа станет для «Зенита» таким же ключом к уже четвертому подряд титулу, как три года назад. Но как добыть эту победу, ведь «Зенит», как и «Динамо», совсем не безупречен этой весной?

В кубковом матче с «Аланией» Семак попытался сыграть в ротацию и выпустил бразильцев только во втором тайме, а до их выхода «Зенит» выглядел бледно и уступал дерзкому выскочке из ФНЛ во всех аспектах игры. Но если бы не сумасшедший штрафной Гиоргобиани на 92-й минуте, все бы получилось. Теперь Кубок упущен, браво Гогниеву и «Алании», а «Зенит», как «Бавария» после «Вильярреала», не имеет права на осечки в чемпионате. Действующие чемпионы России смотрятся не очень ярко, но на этот раз Сантос, Малком и Юри Алберто выйдут в стартовом составе, и этого должно хватить для важной победы. «Краснодар», безусловно, попортит фавориту крови и наверняка забьет Кержакову, но вчистую проигранный матч в Самаре неделю назад показал, что ресурса у «быков», обескровленных уходом легионеров, почти нет, так еще и подвел прежде надежный Матвей Сафонов.