Победы «Ливерпуля» и команды Черчесова плюс минимум голов в матче «Рубина» — в Экспрессе дня от Winline с коэффициентом больше 12

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Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.61.

«Рубин» все никак не выйдет из крутого пике — на этой неделе команда в одну калитку проиграла «Енисею» (1:3) — команде из ФНЛ! — в Кубке России. У казанцев 5 поражений и ничья в последних матчах, они скатились на 12-е место, зона стыков совсем рядом. По выражению Слуцкого, «Рубин» превратился в группу игроков. «Арсенал» при этом еще хуже в 2022-м: 6 поражений и две ничьи. В прошлом туре команда Божовича уступила дома «Ростову» 1:2 — и в обороне без ошибок не обошлось, и впереди реализации нет. Приглашение форварда Деспотовича себя не оправдало, у серба один гол в 7 матчах. Исход тут может быть любой, но много мячей здесь вряд ли можно ожидать.

Прогноз: обе забьют за 1.87.

У «Челси» беда с домашними матчами, у лондонцев три поражения подряд на «Стэмфорд Бридж». Подопечные Тухеля допускают много грубых ошибок в обороне — косячат и Рюдигер, и Силва, и Кристенсен… В среду «Челси» влетел «Арсеналу» 2:4, но запаса очков еще хватает, чтобы оставаться на 3-м месте. «Вест Хэм» идет в зоне еврокубков, да и статус дерби тут не позволит Мойесу выставить оптимальный состав. К тому же у «молотобойцев» была неделя на подготовку. В первом круге «Челси» уступил «Вест Хэму» 2:3, ждем и здесь обмена голами.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.83.

Перенесемся в Германию. «Бавария» — уже чемпион, большая часть тура позади, и интересно, что во всех 7 сыгранных матчах было забито три и больше голов. Бундеслига славится результативностью, но даже для нее это аномальный результат. Предположим, что в этой встрече голевой феерии не будет. Команды идут рядом, на 13-м 14-м местах, еще есть риск попасть в переходные матчи, так что тут тренеры должны выбрать осторожную тактику. В двух последних турах и «Бохум», и «Аугсбург» забили ровно ноль голов.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2,5 за 1.49.

«Ливерпуль» сейчас — настоящая машина. Новичок Диас отлично вписался в тройку нападения с Салахом и Мане — каждый внес вклад в разгром «Манчестер Юнайтед» (на счету египтянина дубль). В полузащите наконец заиграл в свою силу Тиаго, теперь он дирижирует атаками «красных». «Манчестер Сити» оторвался на 4 очка, «Ливерпулю» надо догонять — наверное, так будет до последнего тура АПЛ. «Эвертон» при всем желании насолить соседям по городу не в том состоянии, чтобы это сделать. Лэмпарду сложно на ходу перестроить команду, так что «ирискам» по-прежнему грозит вылет в чемпионшип. И этот матч приблизит их к нежелательному исходу.

Прогноз: победа «Ференцвароша» за 1.50.

Неожиданный выбор, но ставка на команду Черчесова выглядит слишком привлекательной. Экс-тренер сборной России освоился в Венгрии, «Ференцварош» в последнее время выдал серию из 9 матчей без поражений. В чемпионате клуб лидирует с 10-очковым отрывом и только что вышел в финал Кубка страны (4:1 с «Дьером»). А вот «Уйпешт» в кубковом полуфинале влетел 0:3 «Пакшу» и в гости к лидеру лиги приедет не в лучшем настроении. За эту ставку говорит как личная статистика (9 последних матчей выиграл «Ференцварош»), так и тот факт, что команда Черчесова может досрочно стать чемпионом в случае победы. Верим!

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