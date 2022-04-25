Семак оторвется от «Динамо»: анонс Winline дерби «Краснодар» — «Зенит»

«Зенит» добрался до Краснодара не в лучшем настроении. Лидер РПЛ в среду внезапно проиграл «Алании» из ФНЛ и вылетел из Кубка России. Команда Семака решила, что может сыграть на классе и пострадала из-за этого. «Зенит» по-настоящему включился в игру только во втором тайме, когда уже уступал 0:1. Голов Сантоса и Сергеева хватило, чтобы выйти вперед, однако «Алания» сравняла со штрафного и была точнее в серии пенальти. Команде Семака в целом сложно даются матчи на выезде, она уже теряла очки с «Крыльями Советов» и «Сочи» (0:0) в этом году. Всего же в сезоне-2021/22 «Зенит» выиграл лишь 5 из 12 гостевых встреч.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 26, 25.04.2022, 19:00 Краснодар - Зенит -

Главной ударной силой в нападении петербуржцев стал бразилец Алберто. Новичок команды забил уже 6 голов. Дзюба после рестарта не так хорош, у Артема лишь три мяча. Менее заметны в 2022-м и Клаудиньо с Малкомом, но в целом, проблем с результативностью у «Зенита» нет, в последних 5 играх забито 10 голов. По разным причинам Семаку приходится перестраивать линию обороны, там уже лидером стал Чистяков, а вот партнеры у него часто меняются. Не всегда надежен и 35-летний Кержаков, но скоро в ворота может вернуться молодой Одоевский.

«Краснодар» серьезно обновился этой весной, в старте теперь выходит много своих воспитанников. Результаты при этом вполне достойные — три победы, ничья и два поражения. «Быки» держатся в топ-6 и могут себе позволить пробовать разных игроков и проверять, кто из них выдерживает уровень премьер-лиги. В прошлом туре в Самаре «Краснодару» не хватило нескольких опытных футболистов (из оставшихся), но к «Зениту» должны вернуться Газинский с Черниковым. Остается вопрос еще по травмам Ионова и Сперцяна, возможно, они пропустят и этот матч.

Помощь «Зениту» пришла от ЦСКА — накануне армейцы переиграли «Динамо». Теперь команда Семака может оторваться от главного преследователя на 6 очков. Да и ответить на вылет из Кубка победой в матче РПЛ было бы логично, именно такой реакции от «Зенита» ждут его болельщики. Гости, конечно, считаются фаворитами, и коэффициент на их победу в Winline 1.40, на успех «Краснодара» дают 7.80. Также в этом матче ждут голов — на тотал больше 2,5 можно поставить за 1.55. Если объединить эти варианты, то на победу «Зенита» и тотал больше 2,5 Winline предлагает 1.79.