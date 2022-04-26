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10:30 (мск)

«Реал» удивит «Манчестер Сити», а «Вильярреал» упрется против «Ливерпуля»: ставим на решающие матчи еврокубков

Фаворитам придется нелегко.

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Источник: Reuters

«Манчестер Сити» — «Реал»

Прогноз: «Реал» не проиграет за 2.81.

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
1/2 финала, 26.04.2022, 22:00

Манчестер Сити-Реал-

Фаворитом в этой паре считается «Манчестер Сити» — интересно, что даже после того, как «Реал» выбил из ЛЧ «ПСЖ» и «Челси», его продолжают недооценивать. Хотя так ли велико преимущество английского клуба?

Многое в игре «горожан» завязано на-де Брейне, даже в матче с «Уотфордом» (5:1) он вышел в основе — Гвардиола не хотел рисковать, ведь в чемпионской гонке АПЛ нельзя терять ни очка. Марезу, Фодену и другим лидерам дали отдохнуть, но так же поступил и «Реал» в чемпионате Испании.

С такими футболистами, как Модрич, и такой связкой, как Бензема — Винисиус (56 голов на двоих), мадридцы могут вытащить любую игру. Команда Анчелотти знает, что ей необязательно доминировать все 90 минут, чтобы добиться нужного результата, главное — прибавить в нужный момент.

При таком раскладе шансы «Реала» видятся как минимум равными.

«Ливерпуль» — «Вильярреал»

Прогноз: победа «Вильярреала» с форой +1,5 за 2.02.

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
1/2 финала, 27.04.2022, 22:00

Ливерпуль-Вильярреал-

Непросто будет и еще одному фавориту, ведь «Вильярреал» уже прошел в плей-офф «Ювентус» и «Баварию». Испанская команда умеет терпеть, выбегать в контратаки, при этом может и подержать мяч.

У Эмери прекрасная статистика в матчах на вылет в еврокубках, хоть большинство из них и было в Лиге Европы. Тут он умеет и подстроиться под соперника, и сыграть на своих сильных сторонах.

«Ливерпуль» только что помучился с «Эвертоном» (2:0), который до поры до времени грамотно оборонялся. Мерсисайдцы победили лишь во втором тайме, и какое-то количество сил этот матч явно отнял.

Однако у Клоппа по-прежнему есть лучшая атака в Англии, и Мане с Салахом могут решить все в пользу «Ливерпуля». Но разгрома тут вряд ли стоит ждать.

«РБ Лейпциг» — «Рейнджерс»

Прогноз: победа «РБ Лейпциг» с форой −1,5 за 2.04.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
1/2 финала, 28.04.2022, 22:00

РБ Лейпциг-Рейнджерс-

«Лейпциг» дважды за 4 дня сыграл против «Униона», и если в Кубке Германии «быки» были сильнее (2:1), то в чемпионате уступили 1:2, пропустив два мяча в самой концовке.

Похоже, у игроков «РБ» попросту кончились силы, в этой встрече они ударили по воротам берлинцев только три раза. Команда Тедеско прервала эпичную серию из 16 матчей без поражений. «Рейнджерс» сейчас на подъеме, шотландцы выиграли 4 встречи подряд, в том числе у «Селтика».

В ЛЕ британцы прошли «Боруссию» Дортмунд, «Црвену Звезду» и «Брагу», но сотворить еще одну сенсацию им будет сложно. Основные форварды «Рейнджерс» Морелос и Руф травмированы, и полноценной замены им нет. С таким соперником «РБ Лейпциг» должен справиться.

«Вест Хэм» — «Айнтрахт»

Прогноз: победа «Вест Хэма» за 1.96.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
1/2 финала, 28.04.2022, 22:00

Вест Хэм Юнайтед-Айнтрахт Ф-

«Вест Хэм» играл с «Челси» в воскресенье, уже держа в голове матч против «Айнтрахта». Мойес дал отдохнуть Райсу, Боуэну и Антонио, но и в таком неоптимальном составе «молотобойцы» сдерживали команду Тухеля 90 минут — победный гол Пулишича был забит в добавленное время. Тем не менее, это можно посчитать хорошей подготовкой к полуфиналу ЛЕ.

«Айнтрахт» в четвертьфинале неожиданно для всех прошел «Барселону», причем немецкий клуб победил на «Камп Ноу» 3:2! Козыри Франкфурта — прессинг, отбор мяча и быстрые атаки, главная роль в нападении — у Костича и Борре.

«Айнтрахт» еще ни разу не проигрывал в этой Лиге Европы. Предположим, что эта серия прервется в Лондоне, а решится все через неделю в Германии.

«Лестер» — «Рома»

Прогноз: ничья за 3.35.

Футбол

Лига конференций 2021/2022
1/2 финала, 28.04.2022, 22:00

Лестер-Рома-

Еще одна интересная пара в еврокубках. Команды, еще недавно игравшие в Лиге чемпионов, поспорят за выход в финал Лиги конференций.

«Лестер» весь сезон страдает от травм, но сейчас будет полегче — в строй вернулся лучший бомбардир команды Варди. «Лисы» уже три месяца не проигрывают на своем поле, в выходные команда Роджерса разошлась по нулям с «Астон Виллой».

«Рома» — после того, как отомстила норвежскому «Буде-Глимт» в ¼ финала, — провела два тяжелых матча в серии: 1:1 с «Наполи» и 1:3 с «Интером». О попадании в ЛЧ уже можно забыть, но Моуринью все еще может добыть для «Ромы» первый трофей с 2008 года.

Португальский тренер будет осторожничать в первом матче, главным для него будет не проиграть. Ничья в Англии, наверное, мало кого удивит.

Андрей Санталов

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