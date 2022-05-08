Никаких коридоров и никакой пощады: анонс жаркого дерби «Атлетико» — «Реал»

Мадридское дерби по непримиримости не особенно уступает Эль-Класико «Реал» — «Барселона», а в чем-то и превосходит — сейчас расскажем, в чем.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 35, 8.05.2022, 22:00 Атлетико - Реал -

Целую неделю в испанской прессе обсуждали не его спортивную составляющую и не обычный «треш-ток» со взаимными выпадами на грани прямых оскорблений, а лишь одну его деталь: отказ «Атлетико» устраивать перед матчем традиционный для Испании чемпионский коридор: когда команде, оформившей титул в предыдущем туре, следующий соперник устраивает чествование, выпуская ее на поле через коридор из аплодирующих новоявленным чемпионам игроков. Обычно с этим нет проблем, но что делать, если почести волей календаря приходится отдавать главному врагу? «Нет, нет и нет! — заявили в “Атлетико”, — мы слишком уважаем собственных болельщиков, чтобы у них на глазах на нашем домашнем стадионе подвергаться такому унижению». Коридор не прописан в регламенте, поэтому «матрасники» ничего не нарушают кроме традиции. В «Реале» на это отреагировали спокойно — не хотят и не надо — но СМИ не унимаются, допрашивая, например, игроков «Барселоны», как они поступили бы на месте «Атлетико».

Для «Реала» оставшиеся четыре тура — лишь подготовка к финалу Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Ударить в грязь лицом в дерби сразу после 35-го чемпионского титула и сногсшибательного успеха в полуфинале ЛЧ с «Манчестер Сити» «сливочные», конечно, не хотят, но Карло Анчелотти уже дал понять, что состав на матч будет не самым основным. Например, в воротах вместо Тибо Куртуа сыграет талантливый украинский дублер Андрей Лунин.

У «Атлетико» турнирная мотивация значительно выше, ведь подопечные Диего Симеоне еще не гарантировали себе место в лигочемпионской четверке, и после потерянных очков в трех из четырех последних туров с «Мальоркой», «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао позициям мадридцев вновь стал угрожать «Бетис».

«Реал» в этом сезоне добивается выдающихся результатов, когда королевскому клубу это очень нужно, и не всегда хорош именно по игре. По xG команда Анчелотти уступила всем соперникам в плей-офф Лиги чемпионов — правда, прошла их. В чемпионате, создав большой отрыв по очкам, «сливочные» тоже не всегда были убедительны — чего стоит разгром от «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:4. Так что с учетом бешеного настроя хозяев и их обыкновения, добившись нужного счета, оборонять его, можно взять на сайте или в приложении Winline ставку на победу «Атлетико» с тоталом меньше 3.5 за 2.70.