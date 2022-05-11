Редкое дерби Италии в финале Кубка. Кто победит: «Интер» или «Ювентус»

Встреча «Ювентуса» и «Интера» в финале Кубка Италии — это… очень необычно. Да, именно так: казалось бы, два самых успешных клуба Италии последних лет должны постоянно пересекаться друг с другом в Кубке, но именно в финале они встретятся лишь в третий раз, причем два первых были в 1959-м и 1965 годах. Оба раза верх взял «Юве».

Этот сезон для обоих клубов складывается сложно. Для «Юве» с учетом постоянных побед, к которым он приучил болельщиков, его можно назвать провальным. Хорошо еще, «старая синьора» с кряхтением и скрипом закрепилась в лигочемпионской четверке, а то было бы совсем грустно. Впрочем уже известно, что главный тренер Массимилиано Аллегри сохранит свой пост, хотя его предшественника Андреа Пирло попросили на выход как раз после четвертого места в прошлом сезоне.

«Интер» Симоне Индзаги отрезками выглядел почти непобедимой машиной и хорошо шел по всем турнирам, но в Лиге чемпионов ему не повезло попасть на «Ливерпуль», а в чемпионате после серии казусов «черно-синим» для повторения успеха прошлого сезона остается надеяться на осечку «Милана» в последних двух турах.

«Дерби Италии», как его называют, обещает выйти максимально упорным. Очные встречи Серии А этого сезона завершились с небольшим перевесом «Интера»: ничья 1:1 в Милане, важная гостевая победа «нерадзурри» в Турине чуть больше месяца назад — 0:1, и не забудем матч за Суперкубок зимой с фантастической развязкой в виде гола Алексиса Санчеса на 120-й минуте (2:1).

Можно рассмотреть множество факторов, и получится, что они примерно поровну говорят в пользу успеха одного или другого итальянского гранда. Как водится в Италии в подобных случаях, игра рискует получиться максимально осторожной и не раскроется до первого гола одной из команд. Если этот гол придет достаточно поздно, наиболее перспективной ставкой выглядит «тотал меньше 2.5 (основное время)» за 1.83.