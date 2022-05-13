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Смотри матч «Челси» — «Ливерпуль» бесплатно на БК Winline

В субботу 14 мая в финале Кубка Англии «Челси» примет «Ливерпуль».

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Букмекерская компания Winline эксклюзивно покажет матч бесплатно в прямом эфире. Чтобы посмотреть трансляцию, необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении БК.

Матч начнется в 18:45 мск.

Также Winline проведет розыгрыш футболки «Челси». Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо зарегистрироваться с промокодом CHE до 14.05 включительно. Победитель будет выбран случайным образом. Победитель будет объявлен в социальных сетях БК Winline 16 мая.

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