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16:10 (мск)

Выиграй мерч Winline Derby

В воскресенье в Winline Derby московский «Спартак» примет санкт-петербургский «Зенит».

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Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон

Матч пройдет в Москве и начнется в 16:30 мск.

Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении БК Winline после регистрации.

Также в преддверии встречи Winline проведет розыгрыш мерча Winline Derby.

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении Winline с промокодом WD12 до 15.05 включительно. Победитель будет выбран случайным образом. Результат розыгрыша будет объявлен в соцсетях Winline 16 мая.

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