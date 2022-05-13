Выиграй мерч Winline Derby
В воскресенье в Winline Derby московский «Спартак» примет санкт-петербургский «Зенит».
В воскресенье в Winline Derby московский «Спартак» примет санкт-петербургский «Зенит».
Матч пройдет в Москве и начнется в 16:30 мск.
Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении БК Winline после регистрации.
Также в преддверии встречи Winline проведет розыгрыш мерча Winline Derby.
Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении Winline с промокодом WD12 до 15.05 включительно. Победитель будет выбран случайным образом. Результат розыгрыша будет объявлен в соцсетях Winline 16 мая.