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Молодые «быки» дадут бой команде Березуцких: анонс матча «Краснодар» — ЦСКА

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Источник: РИА "Новости"

Концовка сезона получилась ужасной для ЦСКА. Лишь одна победа в 7 матчах (при 4 поражениях) за последние полтора месяца. После шикарного марта не осталось ни игры, ни результата. У Карраскаля ни голов, ни передач за время неудачной серии, у Медины такая же история, у Языджи пять матчей без участия в голевых атаках. Впрочем, уже известно, что турок из-за травмы выбыл до конца сезона. Новички-легионеры уже не тащат команду, кто теперь проявит себя? Заболотный, который еще не забивал в 2022-м? Или Эджуке с одним голом в этом году? К ЦСКА сейчас много вопросов, а ответы на них мы, возможно, получим только летом. Тогда же решится и судьба братьев Березуцких в тренерском штабе. Продолжится ли этот эксперимент или им найдут замену? Пока это загадка.

А вот «Краснодар» сейчас на позитиве. Клуб расстался с легионерами, теперь играет много своих воспитанников, при этом из первой пятерки «быки» не выпали. В последних трех турах краснодарцы взяли 7 очков, обыграв «Ростов» и «Локомотив». Первые голы в РПЛ этой весной забили 19-летние Волков, Манелов и Кривцов, освоился на левом фланге защиты Исаенко. Плюс остались опытные Ионов, Мартынович, основной вратарь сборной России Сафонов. Да и легионеры ухали не все: из «Краснодара-2» в основе закрепился нигериец Олусегун. Команда, которую теперь тренирует Сторожук, все так же стремится играть низом и придерживаться комбинационного стиля.

Вы можете поставить на любой предложенный вариант, не рискуя своими деньгами, получив фрибет 2000 рублей от Winline.

В этом году «Краснодар» выиграл три домашних матча из пяти. Два поражения были от лидеров РПЛ «Зенита» и «Динамо». Как вариант — на соперников действует необходимость добираться до этого южного города на поезде — от Москвы это 18 часов. Так приехал на эту игру и ЦСКА. Акинфеев тоже был в поезде, так что опытный вратарь, возможно, готов после травмы выйти на поле. Сами армейцы признавались недавно, что без него некому прикрикнуть на полевых игроков в нужный момент. Не будет Ахметова, удаленного в матче с «Сочи» (0:1), Языджи и защитника Фукса.

В любом случае, состав у ЦСКА номинально будет сильнее краснодарского, а вот мотивации может не хватить. Команда Алексея Березуцкого еще недавно претендовала на медали, теперь же до 3-го места 6 очков, и шансов практически нет. А, учитывая, что российские клубы остались без еврокубков, разницы между 4-м и 6-м местами практически нет. «Краснодар» же сыграет при своих болельщиках, на привычном газоне, многие футболисты еще голодны до побед. Хотя фаворитом в этой встрече считаются гости. На победу ЦСКА БК Winline предлагает коэффициент 2.10, на ничью — 3.85, а на успех «Краснодара» — 3.40. Букмекеры при этом предполагают, что матч получится голевым: тотал больше 2,5 голов оценивается коэффициентом 1,7, а тотал меньше 2,5 — 2.16.

Андрей Санталов

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