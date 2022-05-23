Выиграй футболку «Манчестер Сити»
В минувшие выходные «Манчестер Сити» в восьмой раз в истории стал чемпионом Англии.
В минувшие выходные «Манчестер Сити» в восьмой раз в истории стал чемпионом Англии.
В честь триумфа подопечных Хосепа Гвардиолы букмекерская компания Winline проводит розыгрыш трех игровых футболок клуба.
Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении БК Winline с промокодом МС до 26.05 включительно. Победители будут выбраны случайным образом среди всех зарегистрированных пользователей.
Имена пользователей, выигравших футболки, будут объявлены в соцсетях БК Winline 27 мая.