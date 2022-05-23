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17:27 (мск)

Выиграй футболку «Манчестер Сити»

В минувшие выходные «Манчестер Сити» в восьмой раз в истории стал чемпионом Англии.

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Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон

В честь триумфа подопечных Хосепа Гвардиолы букмекерская компания Winline проводит розыгрыш трех игровых футболок клуба.

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении БК Winline с промокодом МС до 26.05 включительно. Победители будут выбраны случайным образом среди всех зарегистрированных пользователей.

Имена пользователей, выигравших футболки, будут объявлены в соцсетях БК Winline 27 мая.

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