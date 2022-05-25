Дерби имени Юрана: прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Химки»

Несмотря на победу над «Спартаком» в последнем туре РПЛ, «Химки» все-таки остались в зоне стыковых матчей. Теперь их ждет игра в Хабаровске после долгого перелета, но шансы у команды из премьер-лиги тем не менее, хорошие. В 2022 году подмосковный клуб пригласил Юрана, тренировавшего с осени 2020-го как раз «СКА-Хабаровск». При новом тренере «Химки» одержали 5 побед, в том числе над ЦСКА (4:2), и ушли с последнего места. Мирзов и Кухарчук по-прежнему опасны в атаке, а Глушаков уверенно реализует пенальти. Много выручает вратарь Лантратов, у него 9 сухих матчей в этом сезоне. Неслучайно, к этому голкиперу присматривается «Зенит».

«СКА-Хабаровск», несмотря на экстренную смену тренера, смог прибавить и с 5-го места перед зимним перерывом сделал шаг к 4-му. Причем дальневосточная команда по весне обыграла лидеров ФНЛ: «Аланию», «Факел», Оренбург«. Последний матч с “Акроном” уже ничего не решал, так что в нем СКА уступил 0:3. Планомерная подготовка к стыкам может сыграть свою роль в первой встрече. К тому же при поддержке своих болельщиков хабаровчане будут играть первым номером. Забивать тут тоже есть кому, у лучшего бомбардира команды Караева 14 голов в этом сезоне.

Это принципиальный матч для СКА, хозяева постараются обыграть своего бывшего тренера. Да сразу несколько футболистов, включая Караева и Тихонова-младшего, раньше выступали за «Химки». Долгий перелет тоже скажется на состоянии гостей. Тренер хабаровчан Поддубский уже выводил команду 5 лет назад в премьер-лигу, дома он постарается победить «Химки». Поставить на то, что СКА обыграет команду Юрана с форой 0 можно в БК «Марафон» за 2,17. На индивидуальный тотал Хабаровска больше 1 БК «Фонбет» дает коэффициент 1,95.