В коллекцию Моуринью. Сможет ли португалец взять еще один титул?

Лига Конференций для того и создавалась, чтобы добавить на привычную еврокубковую витрину с большим числом повторений из сезона в сезон щепотку яркой экзотики. В этом смысле финал в столице Албании с участием двух прославленных клубов с большой армией болельщиков, не избалованных успехами на международной арене — это то, что надо. Возможно, рано говорить, но проект УЕФА с введением еще одного турнира, кажется, удался.

Футбол Лига конференций 2021/2022 Финал, 25.05.2022, 22:00 Рома - Фейеноорд -

Главная звезда «Ромы» — безусловно, ее тренер, харизматичнейший Жозе Моуринью. Он дважды побеждал в финалах Лиги чемпионов (с «Порту» в 2004-м и «Интером» в 2010-м) и дважды — в Кубке УЕФА/Лиге Европы («Порту» 2003 и «Манчестер Юнайтед» 2017). Поражений в финалах у него нет. Фактор ли это? Судить вам. Зато «Рома» в своей истории в еврокубковых финалах только проигрывала (Кубок чемпионов 1984 и Кубок УЕФА 1991) и вообще запомнилась в основном громкими неудачами вроде разгромных поражений. Даже в этом успешном розыгрыше Лиги Конференций какие самые памятные матчи с участием «Ромы»? Верно — два сенсационных поражения на разных стадиях от норвежского «Буде-Глимт».

«Фейеноорд» под руководством Арне Слота (мягко говоря, чуть менее известной фигуры, чем Моуринью) прошел основную сетку Лиги Конференций без поражений (не считая 1:3 в квалификации с «Эльфсборгом» после 5:0 в первом матче). И в отличие от «Ромы» в своих финалах евротурниров всегда побеждал: в коллекции одного из самых популярных клубов Голландии Кубок чемпионов 1970 года и два Кубка УЕФА (1974 и 2002). А еще за «Фейеноорд» играет лучший бомбардир Лиги Конференций Сириль Дессерс — 10 голов.

Значит ли это, что роттердамцам по силам огорчить сегодня Моуринью и римскую торсиду? Букмекеры в этом сомневаются. БК Winline предлагает на победу «Фейеноорда» в основное время коэффициент 3.10. Успех «Ромы» оценивается в 2.40, а вероятность дополнительного времени идет за 3.15.

По поводу числа голов за 90 минут основного времени ожидания довольно размытые. Тотал меньше 2.5 предлагается за 1.86, а больше — за 1.99. В целом для финалов обычно характерны упорная борьба и не слишком много забитых мячей — мы убедились в этом неделю назад в финале Лиге Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс».

Кому же отдать предпочтение? «Фейеноорд» в принципе не ждали в финале, в чемпионате Голландии он не участвовал в чемпионской гонке, финишировав третьим с большим отставанием от «Аякса» и «ПСВ». «Рома» закончила чемпионат Италии на 6-м месте, но даже по результатам видно, что весной римлян гораздо больше волновала другая цель — евротрофей, и теперь осталось сделать к нему последний шаг. Голландский клуб протиснулся в финал довольно неожиданно, благодаря нелепым ошибкам «Марселя», а «Рома», особенно в ответной игре с «Лестером», сыграла на классе, показав качественный футбол, которого ей не хватало раньше, чтобы побороться за зону Лиги чемпионов в Италии. Коэффициент на успех римлян 2.40 очень заманчивый. Есть, конечно, риск, что этот финал, как и в Лиге Европы, докатится до дополнительного времени, но куда же без риска.