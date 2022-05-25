В коллекцию Моуринью. Сможет ли португалец взять еще один титул?
Сегодня в албанской Тиране «Рома» и «Фейеноорд» выяснят, кто из них впишет свое имя в историю, забрав трофей дебютной Лиги Конференций.
Сегодня в албанской Тиране «Рома» и «Фейеноорд» выяснят, кто из них впишет свое имя в историю, забрав трофей дебютной Лиги Конференций.
Лига Конференций для того и создавалась, чтобы добавить на привычную еврокубковую витрину с большим числом повторений из сезона в сезон щепотку яркой экзотики. В этом смысле финал в столице Албании с участием двух прославленных клубов с большой армией болельщиков, не избалованных успехами на международной арене — это то, что надо. Возможно, рано говорить, но проект УЕФА с введением еще одного турнира, кажется, удался.
Главная звезда «Ромы» — безусловно, ее тренер, харизматичнейший Жозе Моуринью. Он дважды побеждал в финалах Лиги чемпионов (с «Порту» в 2004-м и «Интером» в 2010-м) и дважды — в Кубке УЕФА/Лиге Европы («Порту» 2003 и «Манчестер Юнайтед» 2017). Поражений в финалах у него нет. Фактор ли это? Судить вам. Зато «Рома» в своей истории в еврокубковых финалах только проигрывала (Кубок чемпионов 1984 и Кубок УЕФА 1991) и вообще запомнилась в основном громкими неудачами вроде разгромных поражений. Даже в этом успешном розыгрыше Лиги Конференций какие самые памятные матчи с участием «Ромы»? Верно — два сенсационных поражения на разных стадиях от норвежского «Буде-Глимт».
«Фейеноорд» под руководством Арне Слота (мягко говоря, чуть менее известной фигуры, чем Моуринью) прошел основную сетку Лиги Конференций без поражений (не считая 1:3 в квалификации с «Эльфсборгом» после 5:0 в первом матче). И в отличие от «Ромы» в своих финалах евротурниров всегда побеждал: в коллекции одного из самых популярных клубов Голландии Кубок чемпионов 1970 года и два Кубка УЕФА (1974 и 2002). А еще за «Фейеноорд» играет лучший бомбардир Лиги Конференций Сириль Дессерс — 10 голов.
Значит ли это, что роттердамцам по силам огорчить сегодня Моуринью и римскую торсиду? Букмекеры в этом сомневаются. БК Winline предлагает на победу «Фейеноорда» в основное время коэффициент 3.10. Успех «Ромы» оценивается в 2.40, а вероятность дополнительного времени идет за 3.15.
По поводу числа голов за 90 минут основного времени ожидания довольно размытые. Тотал меньше 2.5 предлагается за 1.86, а больше — за 1.99. В целом для финалов обычно характерны упорная борьба и не слишком много забитых мячей — мы убедились в этом неделю назад в финале Лиге Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс».
Кому же отдать предпочтение? «Фейеноорд» в принципе не ждали в финале, в чемпионате Голландии он не участвовал в чемпионской гонке, финишировав третьим с большим отставанием от «Аякса» и «ПСВ». «Рома» закончила чемпионат Италии на 6-м месте, но даже по результатам видно, что весной римлян гораздо больше волновала другая цель — евротрофей, и теперь осталось сделать к нему последний шаг. Голландский клуб протиснулся в финал довольно неожиданно, благодаря нелепым ошибкам «Марселя», а «Рома», особенно в ответной игре с «Лестером», сыграла на классе, показав качественный футбол, которого ей не хватало раньше, чтобы побороться за зону Лиги чемпионов в Италии. Коэффициент на успех римлян 2.40 очень заманчивый. Есть, конечно, риск, что этот финал, как и в Лиге Европы, докатится до дополнительного времени, но куда же без риска.
Тем более, что вы можете поставить на любой вариант, не рискуя своими деньгами, получив фрибет 2000 рублей от Winline.
Игорь Борунов