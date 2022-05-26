Швейцария выйдет в полуфинал ЧМ: прогноз на матч с США

Швейцария стала командой-открытием на этом чемпионате мира. Эта сборная и раньше иногда удивляла, в 2013-м и 2018-м она добиралась до финала, где проигрывала только шведам. В 2022-м швейцарцы стали лучшими на первом этапе ЧМ, победив в 7 матчах из 7! Команда Фишера пропустила меньше всех в своей группе (15 шайб), а забивает на уровне Канады — почти 5 голов за игру. В нападении феерят Мальгин (12 очков на ЧМ-2022) и Хишир (8 очков). Йоси из «Нэшвилла» в этот раз не приехал в сборную, но и без него защитники активно помогают форвардам, у Зигенталера и Кукана 11 очков на двоих. Среди вратарей — опытные Берра и Дженони. Швейцария стала одним из главных претендентов на золото ЧМ.

От США многого не ждали на этом турнире, так что 4-е место в группе не должно удивлять. Американцы потеряли одно очко с таким аутсайдером, как Австрия (3:2 ОТ), но смогли при этом одолеть Швецию — тоже в овертайме. Но матчи с Финляндией (1:4) и Чехией (0:1) более показательны — с атакой есть проблемы. При этом в защите сборная США, которую тренирует экс-тренер «Рейнджерс» Куинн, хорош: всего 10 пропущенных голов. Главные звезды у американцев — как раз защитники: Джонс из «Чикаго» и Шмидт из «Виннипега». Но в целом, по составу США уступают многим на этом турнире, в том числе и швейцарцам.

У Швейцарии достаточно опытная команда, и в ней на первых ролях по-прежнему находится 38-летний Амбюль. Форвард продолжает бить различные рекорды и доказывать, что его справедливо взяли в состав на уже 17-й (!) по счету чемпионат мира. Амбюль забил победный гол Франции и открыл счет с Германией. А еще у швейцарцев лучшее большинство на турнире (36%) и одни из лучших спецбригад меньшинства — пропустили всего две шайбы. Здесь так же выбираем победу фаворита: БК «Бетсити» предлагает 2,13 на Швейцарию в основное время. Можно еще взять такую ставку: Швейцарию забьет больше США в большинстве за 2,77 в БК «Марафон».