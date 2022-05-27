Ответная игра тоже будет голевой? Прогноз на матч «Уфа» — «Оренбург»

В этой паре все сложилось более удачно для команды премьер-лиги. Благодаря ошибкам соперника, «Уфа» забила два мяча с пенальти и вела во втором тайме 2:0. Видно было, что «Оренбург» нервничает и из-за этого никак не может сыграть в свою силу. Но после 0:2 хозяева поля, видимо, успокоились, поняв, что терять нечего, и наконец смогли реализовать свои моменты (а они были и в первом тайме). Кроме того, помогли замены. Интересно, что «Оренбург» не сбился на навал, а продолжал играть в пас низом, находя бреши в обороне «Уфы».

У команды Стукалова есть проблемы с составом. Первую игру из-за перебора карточек и травм пропускали Иванов, Кротов и Урунов. В Оренбурге из-за повреждения был досрочно заменен лучший бомбардир РПЛ Агаларов. Замена Йокича тоже был вынужденной. Полноценной замены таким игрокам нет.

«Оренбург» благодаря такому камбэку должен лучше себя чувствовать психологически, так что в Уфу команда приедет с хорошим настроем. Активный Фамейе не забил в первом матче, но наверняка у него будут моменты и в ответном. «Уфа» же будет снова рассчитывать на связку Кабутов — Касинтура на правом фланге, почти все атаки строились через них. И, конечно, хозяева поля ждут, что Агаларов вернется в строй.

В плане ставок тут стоит присмотреться к варианту «обе забьют» за 1,97 в БК «Бетсити». Нулевая ничья не устраивает «Оренбург» из-за правила гостевого гола, «Уфа» может сыграть на контратаках. Возможно, что команды снова выдадут результативный матч — на тотал больше 2,5 БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,97.