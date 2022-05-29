Выиграть Кубок России и спасти сезон: ставки на матч «Спартак» — «Динамо»

«Спартак» доигрывал сезон, уже думая о финале Кубка России. После ничьей с «Зенитом» (1:1) красно-белые уступили «Химкам» (1:2) — об этой игре будут помнить только то, что Жиго вышел с капитанской повязкой и забил гол. Француз покидает «Спартак», и финал станет для него последним матчем за клуб. В целом же, красно-белые провели противоречивый сезон. 10-е место в чемпионате — это, конечно, провал, худший результат с 2003 года (тогда тоже было 10-е место). Была неразбериха в руководстве команды, поэтому по ходу сезона случилась смена тренера. Ваноли, заменивший Виторию, пока не до конца убедил своей работой и результатами.

Футбол Кубок России 2021/2022 Финал, 29.05.2022, 17:00 Спартак - Динамо -

У «Динамо» ситуация еще грустнее. Последняя победа в чемпионате была 15 апреля — с тех пор 4 поражения и ничья. В Кубке бело-голубые одолели по пенальти «Балтику» и справились с «Аланией» (3:0). Весь сезон команда Шварца преследовала «Зенит» и была второй, но финишировала в итоге только с бронзой. Рассыпалась оборона, пара Бальбуэна — Евгеньев часто ошибается, сдал Варела, а Шунин не выручает. Впрочем, в последнем матче в воротах дали практику Лещуку, но «Сочи» и ему отгрузил 5 мячей. Где-то сказалась и общая расслабленность. По словам Захаряна, игроки думали, что и во второй части чемпионата все будет складываться так же легко, как в первой, но класса не хватило.

На финал Кубка не может не влиять еще одна новость — с разных сторон прилетели инсайды об уходе Шварца из «Динамо» в «Герту». При немецком тренере бело-голубые заиграли в смелый, агрессивный футбол, с прессингом, быстрым переходом в атаку. Шварц доверял молодым футболистам, и именно при нем клуб сделал такой рывок. Что ждет «Динамо» в будущем — совершенно непонятно. Нет точной информации пока и по Ваноли. Руководство «Спартака» вроде довольно итальянцем, но поражение в Кубке России может негативно сказаться на его шансах остаться в Москве.

Вы можете поставить на любой предложенный вариант, не рискуя своими деньгами, получив фрибет до 10000 рублей от Winline.