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Футбол. Лига наций. Все результаты
11:48 (мск)

Испания против Португалии, Италия — Германия и другие афиши Лиги наций

Изучаем расклады сил в ближайших матчах европейских сборных

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Источник: AP 2022

Испания — Португалия

Прогноз: Х2 за 1.78

Футбол

Лига наций А 2022/2023
2.06.2022, 21:45

Испания-Португалия-

Возможно, Лига наций не самый высокоранговый турнир, но противостояние Испании и Португалии интересно всегда. Вероятнее всего, именно эти сборные поспорят за первое место в группе 2 Лиги А, поэтому интересно, кто сумеет вырваться вперед на старте. В 2022 году у обеих команд на счету только победы — для Португалии это были тяжелые стыки ЧМ-2022, для Испании — товарищеские матчи.

Испания вовсю ведет смену поколений, и Лига наций перед катарским мундиалем — отличная возможность для нее. Для португальцев она тоже назрела, но им трудно адекватно заменить опытных звезд. Посмотрим, сыграют ли в Севилье и как проявят себя лидеры «европейских бразильцев» Криштиану Роналду, Диогу Жота, Бернарду Силва и Бруну Фернандеш. На их фоне дружина Луиса Энрике по именам уступает сопернику, поэтому в обстановке неопределенности из-за того, что национальные команды давно не собирались вместе, можно попробовать поставить на то, что звездный состав португальцев сумеет не проиграть соседям в гостях.

Бельгия — Нидерланды

Прогноз: «обе забьют» и тотал больше 2.5 за 1.98

Футбол

Лига наций А 2022/2023
3.06.2022, 21:45

Бельгия-Нидерланды-

«Для меня Лига наций не имеет никакого значения. Обычные товарищеские матчи, важность которых преувеличена. Мы бы хотели отдыхать, но придется делать свою работу» — это откровения лидера сборной Бельгии и новоиспеченного чемпиона Англии, а также самого ценного игрока АПЛ Кевина Де Брейне. Тем не менее, полузащитник «Манчестер Сити» и другие звезды включены в состав монструозной бельгийской команды кроме лучшего игрока финала Лиги чемпионов Тибо Куртуа, которого отцепили от заявки из-за травмы бедра. Недовольство КДБ можно понять: УЕФА заставляет провести четыре матча Лиги наций после тяжелого клубного сезона, и отправиться в отпуск выйдет лишь в середине июня.

У голландцев состав по именам значительно более скромный, если не считать 70-летнего главного тренера Луи ван Гала, да ван Дейка с Депаем, но не менее боевитый. Несмотря на слова Де Брейне о почти товарищеском характере матча, противостояние Бельгии и Голландии всегда было принципиальным, в официальных матчах соседи не встречались с ЧМ-1998, так что должно быть интересно. Учитывая яркий атакующий стиль обеих сборных и мысли о том, что исход матча не так уж значим, ждем как минимум нескольких голов в разные ворота.

Франция — Дания

Прогноз: П1 за 1.71

Футбол

Лига наций А 2022/2023
3.06.2022, 21:45

Франция-Дания-

Не такая яркая по афише, но очень интересная с точки зрения возможного качества игры вывеска. Французы — действующие чемпионы мира и победители Лиги наций, рановато выбывшие с Евро-2020 после фантастического триллера со Швейцарией, а датчане — одна из самых стабильных и успешных по результатам европейских сборных последних лет. За французов сыграет главный претендент на «Золотой мяч» Карим Бензема и, разумеется, самый высокооплачиваемый футболист мира Килиан Мбаппе, за датчан — успешно вернувшийся после проблем с сердцем Кристиан Эриксен.

Сильные составы и большие амбиции мало что говорят о возможном характере матча. На ЧМ-2018 в России очная встреча команд стала самой скучной и единственной безголевой игрой турнира. У себя дома после паузы Франция выглядит явным фаворитом, но на ее победу, учитывая крепость соперника, дают весьма неплохой коэффициент. Берем. С форой лучше не играть, ведь Дания способна на сюрпризы.

Венгрия — Англия

Прогноз: П2 и «обе забьют: нет» за 1.83

Футбол

Лига наций А 2022/2023
4.06.2022, 19:00

Венгрия-Англия-

Соперники недавно уже играли друг с другом, и оба матча квалификации ЧМ-2022 (0:4, 1:1) вышли скандальными из-за поведения венгерских болельщиков, которых обвинили в проявлениях расизма. Сборная Венгрии в наказание провела матч без зрителей, но враждебный накал наверняка еще не успел сойти на нет. Гарет Саутгейт везет в Венгрию интересный состав: сплав опытных игроков, выступавших в полуфинале ЧМ-2018 и финале Евро-2020, и перспективных новичков.

В Венгрии наблюдается футбольный бум в связи с выходом на Евро-2020 и домашними матчами турнира, где сборная проявила себя молодцом в самой тяжелой группе, хоть и не вышла из нее. Однако класс футболистов не поспевает за чаяниями местных фанатов. В самоотверженности команде итальянского тренера Марко Росси не откажешь, но побороться за выход на чемпионат мира у нее не вышло. Есть сомнения, что класса венгерских форвардов хватит, чтобы поразить ворота Джордана Пикфорда, ведь сборная Англии Саутгейта славна прежде всего надежной игрой в обороне, порой в ущерб яркости в атаке. Ждем очередной скучной победы Англии, которые так бесят ее хейтеров.

Италия — Германия

Прогноз: победа Германии с форой (0) за 1.95

Футбол

Лига наций А 2022/2023
4.06.2022, 21:45

Италия-Германия-

Не так давно подобная афиша анонсировала бы битву лучших сборных планеты, но действующие чемпионы Европы продолжают получать оплеуху за оплеухой, а экс-чемпионы мира мечтать о возвращении эпохи своего доминирования 5−10-летней давности. А значит, даже в Лиге наций славное имя необходимо восстанавливать.

У команды Ханса-Дитера Флика это получается успешнее. После вылета с Евро-2020 от Англии немцы одержали 9 побед подряд, правда, над скромными соперниками, а затем сыграли вничью с голландцами в товарищеском матче. Назвать последние выступления сборной Италии иначе как позором нельзя. Роберто Манчини не может реанимировать команду, и в таком разобранном состоянии победить хладнокровных и вернувших уверенность в себе немцев не получится.

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Игорь Борунов

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