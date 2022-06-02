Опыт «Голден Стэйт» против молодости «Бостона»: анонс финала НБА

«Голден Стэйт» по-настоящему вернулся. Два года «Уорриорс» даже не могли выйти в плей-офф — и это после того, как они пять лет подряд играли в финале НБА! Серьезная травма Томпсона в плей-офф-2019 выбила его из строя на 2,5 года. Почти полностью пропустил позапрошлый сезон Карри. В прошлом чемпионате он был уже здоров и выдал прекрасный сезон с точки зрения статистики, но в одиночку не вытащил команду в плей-офф. Теперь же и Карри, и Томпсон в полном порядке, в строю и Грин, есть помощь в атаке от Уиггинса и молодого Пула. «Уорриорс» еще и повезло в этом плей-офф. В первом раунде они разобрались с «Денвером» (4−1 в серии), где из лидеров остался только Йокич. Дальше с «Мемфисом» (4−2) были небольшие проблемы, но и там Морэнт травмировался в 3-м матче. В финале конференции «Голден Стэйт» встретился с «Далласом» Дончича и отдал ему только один матч.

У «Бостона» путь к финалу был гораздо сложнее. В первом раунде Восточной конференции «Селтикс» встречались со звездным «Бруклином» и разгромили Дюрэнта и Ирвинга в 4 (!) матчах. Дальше «кельты» одолели действующего чемпиона «Милуоки» и конкретно Янниса — 4−3 в серии. В финале Востока их ждал первый сеяный «Майами» во главе с с Батлером, но и его «Бостон» прошел в 7 матчах. В итоге «Селтикс» впервые за с 2010 года в финале НБА, причем вывел их туда тренер-новичок Удока. Отмечают, что он более требовательный строгий по сравнению с предыдущим коучем Стивенсом. У «Бостона» тоже есть звезды, которые могут набирать по 40 очков за матч — Тэйтум, Браун, но нет ни одного игрока с опытом в финале плей-офф, это может сказаться.

Перед этой серией было много разговоров о важности победы для Карри. Стеф уже произвел революцию в НБА своими сверхдальними бросками, теперь он идет за новыми титулами и наградами. «Голден Стэйт» вышел в финал в 6-й раз за 8 лет, последний раз такое удавалось только «Чикаго» с легендарным Джорданом. Карри еще ни разу не был MVP финала, и у него только три чемпионства — на одно меньше, чем, например, у Леброна. Стефу 34, и кто знает, получится ли у «Уорриорс» так же успешно играть в плей-офф и дальше. Клэй и Дрэймонд не молодеют, а конкуренты на Западе усиливаются. Так что Карри особенно важно победить в этот раз.