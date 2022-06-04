UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк, прогнозы и ставки

Источник: Глеб Новиков/Sportmail.ru

Александр Волков (34−10, 8−4 UFC) — Жаирзиньо Розенстрайк (12−3, 6−3 UFC)

Посмотреть бой можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется приблизительно в 00:40 5-го июня.

Седьмой номер рейтинга тяжеловесов UFC Александр Волков сразится с Жаирзиньо Розенстрайком, который находится на восьмой строчке списка претендентов на пояс. Россиянин и выходец из Суринама потерпели поражения в последних поединках, фактически выбыв из титульной гонки. Волков обладает гораздо большим опытом в смешанных единоборствах, «Драго» становился чемпионом в двух крупных промоушенах за пределами UFC — M-1 и Bellator. При этом, за спиной Розенстрайка (тезки знаменитого бразильского футболиста) 76 побед в профессиональном кикбоксинге, 64 из которых нокаутом. В MMA «Биги Бой» потушил свет одиннадцати оппонентам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456249343&hash=baeef7a609eaf964&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Каждый из участников главного боя на турнире в Вегасе успел досрочно победить Алистара Оверима. «Драго» разобрал на части голландца и прикончил во втором раунде. Совсем по-другому сложилось противостояние между Жаирзиньо и легендарным бойцом K-1. Оверим выигрывал согласно записям трех судей, однако, за 15 секунд до завершения схватки «Биги Бой» взорвался неожиданной атакой. Моментально нанесенного урона оказалось достаточно, чтобы рефери остановил поединок.

Бои с Оверимом показательны, с точки зрения возможного развития событий в ночь с субботы на воскресенье. Волков прекрасно использует превосходство в габаритах и контролирует дистанцию за счет жестких фронт-киков и ударов руками. Розенстрайку же достаточно короткого эпизода, чтобы сократить расстояние и броситься в контратаку с серией точных выстрелов в голову. Явно, что схватка может перейти в партер, только если этого захочет российский боец. Поставить на то, что «Драго» будет методично набирать очки и заберет победу судейским решением в БК Winline можно с коэффициентом 3.00. Заключить пари на досрочную победу Жаирзиньо можно с кэфом 3.20.

Почти 73% нокаутов Розенстрайка в UFC — в первом раунде. Кэф на остановку в стартовой пятиминутке в пользу суринамца 7.00. Эксперты называют «опасными» для Волкова в его арсенале левый хук и работу из клинча апперкотами и короткими боковыми.

Прогноз редакции: победа Розенстрайка

Дэн Иге (15−5, 7−4 UFC) vs Мовсар Евлоев (15−0, 5−0 UFC)

Прямая трансляция боя будет доступна на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется приблизительно в 00:20 5-го июня.

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Еще один представляющий Россию атлет выйдет в октагон в главном карде турнира в Лас-Вегасе. У Мовсара Евлоева наконец-то есть шанс заявить о себе широкой публике и ворваться в топ-10 дивизиона. Его оппонент — гавайский боец Дэн Иге, он проиграл в трех из четырех последних поединков, но успел заработать репутацию бескомпромиссного рубаки и зрелищного полулегковеса. Этому способствовала серия из 6 побед подряд, во время которой были повержены Эдсон Барбоза и Мирсад Бектич.

Мовсар обладает явным преимуществом в борьбе, гаваец будет отчаянно защищаться, но его навыки в этом аспекте сильно уступают. Евлоев может завладеть инициативой и контролировать темп поединка, угрожая постоянными тейкдаунами. Кэф на его победу решением судей 1.63.

Иге успешно применяет комбинации ударов на средней и ближней дистанции. Зрелищный бокс гавайца привлекает к нему внимание зрителей. Коэффициент 14.0 на его победу нокаутом кажется рискованной ставкой для тех, кто считает, что уровень Дэна в ударной технике позволит остановить прежде непобежденного соперника. С другой стороны, неизвестно, как повлияет на состояние Иге урон, принятый в том числе в 5-раундовых поединках. Кэф на нокаут/технический нокаут в исполнении Мовсара Евлоева 6.00.

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Прогноз редакции: победа Евлоева

Алонзо Менфилд (11−3, 4−3 UFC) — Аскар Можаров (19−12, 0−0 UFC).

Изменение рекорда Аскара Можарова — едва ли не самое обсуждаемое событие перед этим турниром. 25 побед и 7 поражений, которые иллюстрировали его статистику выступлений в MMA теперь выглядят как 19 побед и 12 поражений. Согласно новому рекорду, все поражения Можаров потерпел досрочно, 11 из них в первом раунде. «Украинский Макгрегор», как по словам Можарова его называют на родине, объяснил странности с резюме тем, что ряд промоушенов в Китае может изменить статус турнира постфактум. Т.е. формат турнира, заявленного как любительский, позднее меняется на профессиональный и результаты идут в рекорд участвующих бойцов. Также, за время выступлений в смешанных единоборствах, боец сменил имя и фамилию, что повлияло на точность записей в профайле, пояснил Можаров.

Заставит ли «Украинский Макгрегор» замолчать хейтеров? Это можно будет увидеть в прямом эфире на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется приблизительно в 23:00 4-го июня.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456243457&hash=6caa1de6f5335bf3&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Алонзо Менфилд побеждал восьмого номера в рейтинге полутяжеловесов Пола Крэйга, но при этом сам до сих пор не занимает позицию в топ-15 дивизиона. На его победу нокаутом можно поставить с коэффициентом 1.93.

Прогноз редакции: победа Менфилда