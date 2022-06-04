Швёнтек снова победит в Париже: анонс финала «Ролан Гаррос»

Не так часто фаворит доходит до финала без проблем, особенно в женском теннисе, однако именно так и получилось на этот раз в Париже. Ига Швёнтек после ухода Барти доминирует в WTA, берет титул за титулом (уже 5 в 2022 году). На French Open польская теннисистка на пути к финалу проиграла всего один сет — 74-му номеру в рейтинге Чжэн Циньвэнь. Иногда нервы берут верх, и Швёнтек дает шансы и надежду своим соперницам. Тот матч полька в итоге выиграла в трех партиях, а дальше снова пошла громить конкуренток. 6:3, 6:2 с Пегулой в ¼ финала, 6:2, 6:1 с Касаткиной в полуфинале. По словам Иги, физически она чувствует себя хорошо, усталости нет.

Выход 18-летней Кори Гауфф в финал «Ролан Гаррос», конечно, удивляет, но не сильно: молодую американку давно определили в наследницы сестер Уильямс. Пока это ее главное достижение в карьере, хотя и 4 титула WTA в таком возрасте тоже впечатляют. Гауфф мощно играет в Париже, за весь турнир они не отдала соперницам ни сета. В четвертьфинале и полуфинале она разобралась с несеяными Стивенс и Тревизан. Коко хорошо держит мяч на задней линии и ошибается гораздо меньше других теннисисток. Но у Гауфф есть проблемы с подачей, она пока не такая сильная плюс бывают двойные ошибки. За весь турнир в Париже у американки нужно было отыгрывать 48 брейк-пойнтов на своей подаче, а Швёнтек только 18.

Полька в полуфинале с Касаткиной сыграла лучший матч на турнире с точки зрения комфорта, ей удавались мощные удары. Теперь у Швёнтек 34 победы подряд, она повторила рекорд Серены Уильямс в 21-м веке. В случае успеха в финале Ига повторит абсолютный рекорд, который в 2000 году установила Винус. Интересно также, что финалисты «Ролан Гаррос» уже заработали по 1,1 млн евро. Победитель в итоге получит 2,2 миллиона. Перед решающим матчем день у теннисисток пройдет по-разному. У Швёнтек в пятницу выходной, а вот Гауфф нужно будет играть в паре в полуфинале. Возможно, с точки зрения «физики» американке будет сложнее в одиночном финале в субботу.

Швёнтек и Гауфф два раза играли между собой, оба раза победу праздновала полька. В Риме-2021 на грунте было 7:6, 6:3, в Майами-2022 на харде — 6:3, 6:1. В женском теннисе многое решает психология, и пока складывается такое ощущение, что соперницы боятся Швёнтек, они играют слабее, чем могут, их словно парализует. Также другие теннисистки переживают, что обязаны подать первым мячом, потому что при подаче вторым мячом, преимущество уже у принимающей Иги. Полька много двигается, мощно бьет, остро подает и почти не проигрывает в финалах, ее статистика в решающих матчах 8−1.