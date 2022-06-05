Надаль в 14-й раз выиграет «Ролан Гаррос»: прогноз на финал

Перед French Open Надаль шел только третьим в списке фаворитов, и это не особо удивляло. Все дело в травмах испанца, некоторые из них (проблема со стопой) уже хронические. Сетка турнира в Париже королю грунта тоже выпала тяжелая. В ⅛ финала достойное сопротивление Рафе оказал канадец Оже-Альяссим — пришлось биться все 5 партий. В четвертьфинале Надалю достался Джокович, и битва с ним снова получилась эпичной. Четыре сета, победа в решающей партии на тай-брейке — матч продолжался больше 4 часов.

В полуфинале — топовый Зверев, который своей агрессивной игрой доставил большие проблемы испанцу. Один только первый сет продолжался полтора часа! Рафа уступал на тай-брейке 2:6, но невероятными ударами спасся и даже победил 10:8. Во втором соперники не всегда могли удерживать свою подачу, дело шло к еще одному тай-брейку, но тут Зверев подвернул ногу и уже не смог продолжить матч. Второй сет не был доигран при счете 6:5 в пользу немца (и 40:30 на подаче Надаля) — при этом матч шел три часа! Испанцу помог несчастный случай, сложно представить, сколько бы сил у него осталось, если бы он вышел финал после полноценного матча.

Из нижней половины сетки в финале ждали четвертого сеяного Циципаса, но грек не дошел даже до четвертьфинала. Так что появление норвежца Рууда в решающем матче — это большой сюрприз, до этого его лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был выход в третий круг. Здесь он же достаточно уверенно прошел выпавших ему соперников, больше всего проблем Рууду доставил итальянец Сонего, который вел по сетам 2−1. Дальше норвежец прошел Хуркача, Руне и Чилича (в полуфинале) — всех в 4 партиях. Рууд молод, ему всего 23 года, с 2021-го он входит в топ-10 мирового рейтинга. Это первый норвежец, вышедший в финал на турнире «Большого шлема». И как результат, он станет 6-й ракеткой мира со следующей недели.

Надаль и Рууд еще ни разу не играли между собой. Испанец, конечно, является безоговорочным фаворитом в решающем матче. Это уже 14-й финал «Ролан Гаррос» для Рафы, и в предыдущих 13 он побеждал. Это может стать 22 титулом Надаля на турнирах «Большого шлема», у Джоковича и Федерера таких побед по 20. Рафе только что исполнилось 36, уже появились слухи, что он пропустил «Уимблдон», так что все оставшиеся силы он вложит в этот финал. И если здоровье ему позволит, король грунта должен снова победить в Париже.