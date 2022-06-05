Ремейк финала чемпионата мира, классика Германия — Англия и другие матчи

Прогноз: П1 и тотал меньше 3.5 за 2.17

Футбол Лига наций А 2022/2023 5.06.2022, 21:45 Португалия - Швейцария -

В 1-м туре Лиги наций португальцы в гостях сыграли вничью с Испанией (1:1) — в пятый раз подряд в очных встречах соседей по Пиренейскому полуострову. Главная португальская звезда Криштиану Роналду появился на поле лишь во втором тайме и в голевой комбинации не участвовал. Швейцарцы в отборе на ЧМ-2022 выбили Италию, но в Лиге наций стартовали неудачно, уступив в гостях чехам.

Первые матчи Лиги наций уже показали, что на этой стадии турнира и сезона все довольно непредсказуемо, но на своем поле португальцы с Криштиану в стартовом составе обязаны выгрызать победу. Впрочем, швейцарцам очки не менее нужны и без боя они не сдадутся. Ожидается упорная игра, возможно, с голами в те и другие ворота, но лучше подстраховаться и вместо «обе забьют» взять тотал меньше 3.5.

Прогноз: П2 за 2.06

Футбол Лига наций А 2022/2023 6.06.2022, 21:45 Хорватия - Франция -

Встреча неудачников домашних матчей 1-го тура: хорватов сенсационно разбили австрийцы (0:3), а Франция неожиданно оконфузилась в Сен-Дени в концовке встречи с Данией (1:2). В памяти всплывает финал ЧМ-2018 в «Лужниках», но соперники после этого успели сыграть еще дважды в Лиге наций, и снова победы остались за чемпионами мира.

Французы потеряли из-за травм Мбаппе и Варана, досрочно покинувших поле в игре с Данией, но глубине состава трехцветных позавидует любая европейская сборная. «Баранка» в 1-м туре повышает мотивацию уязвленных фаворитов, и хорватам от этого будет лишь труднее, тем более Карим Бензема, забивший в той игре, все так же рвет и мечет. У подопечных Златко Далича все плохо: счет в матче с Австрией должен был быть еще крупнее, и вряд ли что-то можно было сделать с игрой за три дня подготовки.

Прогноз: обе забьют за 1.82

Футбол Лига наций А 2022/2023 7.06.2022, 21:45 Германия - Англия -

Независимо от отношения к Лиге наций, встречи Германии и Англии всегда максимально принципиальны, так что ждем, возможно, самого яркого и горячего матча июня. В 1-м туре немцы столкнулись с серьезным сопротивлением Италии и уехали из Болоньи с ничьей (1:1), а тренер англичан Гарет Саутгейт, по его собственным словам, в Венгрии слегка увлекся экспериментами с составом, и в следующей игре наверняка увидим что-то более близкое к Евро-2020.

Оценивать уровень команд относительного друг друга на сегодня довольно сложно. На Евро англичане победили немцев за явным преимуществом, но это было почти год назад. Германия не уходит с поля без забитых мячей в 10 матчах подряд — как раз после того поражения от Англии со счетом 0:2. Англичане забивали в 14 играх подряд, пока серия не прервалась в Венгрии. Логично ожидать как минимум по голу в те и другие ворота.

Прогноз: обе забьют за 1.98

Футбол Лига наций А 2022/2023 8.06.2022, 21:45 Бельгия - Польша -

Бельгия стала автором одной из главных неожиданностей 1-го тура, развалившись под натиском голландцев (1:4). Поляки тоже едва не проиграли на своем поле Уэльсу, но собрались к середине второго тайма и совершили красивый камбэк (2:1). Самое странное в разгроме Бельгии, который учинили «оранжевые», что у команды Роберто Мартинеса за исключением героя Лиги чемпионов Тибо Куртуа был сильнейший состав. Теперь из-за травмы потерян еще и Ромелу Лукаку, но реабилитироваться перед болельщиками за позор с Голландией необходимо.

Казалось бы, поляки значительно уступают сопернику по составу, хотя за них играет обладатель золотой бутсы европейского сезона Роберт Левандовски. В том числе и благодаря ему Польша может похвастаться серьезным достижением: 19 матчей подряд с забитыми голами. Мы увидели уже множество неожиданностей в Лиге наций, поэтому лучше не угадывать исход, а положиться на забитые мячи с обеих сторон, вероятность которых высока.

Прогноз: П1 за 2.34

Футбол Лига наций B 2022/2023 8.06.2022, 21:45 Ирландия - Украина -

Материал публикуется до решающего стыкового матча за попадание на ЧМ-2022 с участием сборной Украины, поэтому рассуждать о прогнозах на последующую игру трудновато. Независимо от исхода встречи с Уэльсом в Кардиффе, игра потребует от украинцев максимального напряжения физических и моральных сил, и настроиться после одного из главных матчей в истории украинской сборной на, скажем прямо, не самый важный турнир Лиги наций будет проблематично.

Футбольная сборная Ирландии не может похвастать выдающимися результатами в последнее время, но достаточно самолюбива. На ЧМ-2022 «зеленые» не попали, не совладав с серьезными соперниками по группе в лице Португалии и Сербии. Старт в Лиге наций им тоже не удался: в 1-м туре ирландцы потерпели чувствительное поражение в гостях от Армении, так что в Дублине они постараются загладить вину перед неистовыми и требовательными болельщиками. С учетом обстоятельств победа хозяев очень вероятна.