Реванш Англии за финал Евро и другие матчи Лиги наций

Прогноз: победа П2 за 1.97

Футбол Лига наций А 2022/2023 9.06.2022, 21:45 Швейцария - Испания -

За последние годы швейцарцы успели приучить к тому, что с этой сборной надо считаться даже самым сильным соперникам: чемпионы мира французы, преждевременно завершившие Евро-2020, не дадут соврать. Однако на Лигу наций 2022 это явно не распространяется: Швейцария успела проиграть уже не только Португалии, но и Чехии и замыкает Группу 2 Лиги А с «баранкой» в графе «очки». Для испанцев турнир тоже пока складывается не очень — две ничьи в двух матчах, но они хотя бы в борьбе.

Исходя из вышесказанного, хозяева матча в Женеве совсем не фавориты. Финалисты предыдущей Лиги наций относятся к ней серьезнее, и «Красной фурии» пора уже записать единичку в графу «победы». Хочется даже поставить на победу Испании с форой «-1.5», но до сих пор Лига наций была сурова к смелым ставкам, и угадать, выйдет ли матч результативным, сложно. Поэтому выберем более осторожный вариант.

Прогноз: победа П1 и обе забьют за 3.05

Футбол Лига наций А 2022/2023 9.06.2022, 21:45 Португалия - Чехия -

Чехи шикарно ворвались в топ-дивизион Лиги наций. В группе, где от них не ждали ничего кроме последнего места, у подопечных Ярослава Шилгавы уже 4 очка, и пришло время побороться за лидерство с грозной Португалией. Экс-победители турнира у себя дома, разумеется, выступают фаворитами, но Криштиану и компании надо подкрепить это игрой.

Ставить просто на домашнюю победу португальцев не интересно. Возможны два варианта развития событий. В одном фаворит стирает соперника в порошок, как недавно сделал со Швейцарией (4:0). В другом чехи стойко терпят в обороне, остро контратакуют медлительных португальских защитников и забивают гол (вероятнее всего, это сделает игрок московского «Локомотива» Ян Кухта, как в предыдущих турах). Добыть очки в гостях чехам будет сложно, а размочить счет вполне реально. И на этом реальном сценарии можно сорвать куш. Кстати, поставив на гол Кухты с коэффициентом 4.30, можно выиграть еще больше.

Прогноз: двойной шанс 1Х за 2.00

Футбол Лига наций А 2022/2023 10.06.2022, 21:45 Австрия - Франция -

Очередная неожиданность Лиги наций: группу А1 замыкают… финалисты ЧМ-2018 в России Франция и Хорватия, отпустившие вперед Данию и Австрию. Матч в Вене с участием чемпионов мира оказывается куда важнее, чем думалось перед стартом турнира. Если команда Дидье Дешама в третий раз подряд потеряет очки, выйти из группы в финальный турнир будет уже почти невозможно. Сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника впечатлила разгромом Хорватии и была близка к ничьей с сильной Данией, упустив ее лишь на 84-й минуте.

Возможно, французам не поможет Килиан Мбаппе, пропустивший часть тренировочного процесса. С Хорватией не играл Карим Бензема, получивший отдых. Так что оценить реальную силу сборной Франции с учетом ротации состава затруднительно. Снова сыграем рискованный вариант: трехцветные не просто не смогли победить Данию и Хорватию — они и по игре выглядели уставшими и немотивированными. В отличие от австрийцев, которые при должном настрое и толике везения способны выстоять на домашнем стадионе «Эрнст Хаппель».

Прогноз: П1 и тотал больше 2.5 за 1.97

Футбол Лига наций А 2022/2023 11.06.2022, 21:45 Нидерланды - Польша -

Легендарный тренер голландской сборной Луи ван Гал после победы над Уэльсом (2:1) без всякой дипломатичности заявил: «УЕФА предлагает нам сыграть четыре матча за 11 дней. Я уже говорил, что это смешно и нелепо. Вот поэтому я и сделал 11 замен». Так что состав на 3-й тур с Польшей угадывать бессмысленно, он может быть любым. Поляки оказались крайне уязвлены разгромом в Брюсселе со счетом 1:6, и постараются прибавить в Роттердаме, но и силы на исходе. Неизвестно, сколько времени получит их лучший бомбардир Роберт Левандовски, но наверняка не 90 минут.

Любым составом «оранжевые» агрессивно и задиристо идут в атаку. Отталкиваться стоит от хозяев. В 10 последних матчах у них 8 побед и 2 ничьих. Почти всегда они забивают от двух голов, но сухие матчи редки, хотя такого исхода с изможденной Польшей, у которой меньше возможностей для ротации, не стоит исключать. Возможно, голландцам не удастся повторить достижение соседей, но характер матча вряд ли будет принципиально иным.

Прогноз: П1 за 1.80

Футбол Лига наций А 2022/2023 11.06.2022, 21:45 Англия - Италия -

Яркое напоминание о финале Евро 2020 на «Уэмбли», с той разницей, что матч на этот раз, что редкость для игр с участием сборной Англии, состоится на другой арене — домашнем стадионе «Вулверхэмптона» «Молинью». В группе А3 после двух туров ничего непонятно. Очередная пара матчей может перевернуть таблицу с ног на голову. Удивительно, но в квартете с участием Германии, Англии и Италии совсем не лишней оказалась Венгрия, занимающая второе место.

Несмотря на вторичность самого турнира, именно этот матч должен стать максимально принципиальным для «трех львов»: боль за упущенный в серии пенальти титул, которого страна ждет 55 лет, еще не ушла, а соперник нынче в совершенно другом составе и состоянии. Непростая победа над Венгрией и эксперименты Роберто Манчини с молодыми игроками взбодрили Италию, но статистика против «скуадры адзурры», и промежуточное первое место в группе не выглядит заслуженным. Как и последнее место Англии.