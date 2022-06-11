UFC 275: Тейшейра — Прохазка, Шевченко — Сантос, прогнозы и ставки

Валентина Шевченко (22−3, 11−2 UFC) — Тайла Сантос (19−1, 4−1 UFC)

Прогноз редакции: победа Валентины Шевченко

Найти претендентку на титул, которая будет представлять испытание для обладательницы пояса в наилегчайшем женском весе — очень непростая задача для промоушена. Каждая из поверженных Валентиной Шевченко соперниц на бумаге представляла угрозу и якобы владела преимуществом в каком-то конкретном аспекте боя. Это представляло вызов для чемпионки и она не заставила усомниться в своем превосходстве ни на минуту, побеждая врагов в октагоне их же излюбленным оружием.

Джессика Андраде — настоящий танк с пушечным ударом и колоссальной физической силой: Валентина переборола ее и финишировала техническим нокаутом. Джулианна Пенья — грэпплер, способный удерживать топ-позицию и наносить урон в партере: Шевченко победила ее болевым приемом, оказавшись на спине после тейкдауна Пеньи. Йоанна Енджейчик — многократная чемпионка мира по тайскому боксу, с невероятным техническим арсеналом в ударной технике: Валентина изящно переиграла и перебила польку в стойке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456249426&hash=414fd2f7551265d7&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На протяжении всей победной серии в своем дивизионе «Пуля» не просто была на голову выше своих оппоненток, а показывала тотальное превосходство в октагоне.

Техника Валентины была отточена в результате многолетних тренировок в множестве видов единоборств. Мама Шевченко — обладательница черного пояса по тхэквондо и действующий тренер по муай-тай, привела дочь на тренировки, когда той исполнилось 5 лет. До выступлений в MMA Валентина завоевала 17 титулов в тайском боксе и кикбоксинге, девять раз стала чемпионкой мира по муай-тай версии IMFA, а также завоевала звания мастера спорта по дзюдо и боксу. Тайла Сантос также начала заниматься единоборствами благодаря влиянию внутри семьи. Отец бразильянки работал тренером по муай-тай. Тайла начала заниматься в подростковом возрасте и смогла добиться успеха на региональных турнирах по этой дисциплине. В UFC Сантос успела продемонстрировать навыки работы в клинче, откуда она может, как наносить удары коленями, так и контролировать и улучшать позицию, с точки зрения грэпплинга. В прошлом поединке Тайла продемонстрировала и навыки борьбы в партере, задушив Джоанну Вуд в первом раунде.

Клинч считается визитной карточкой тайского бокса. Захочет ли Валентина работать в октагоне именно с акцентом на клинч, дабы показать что она на голову выше в «родной» для Сантос стихии? С учетом опыта прошлых титульных боев, ответ кажется очевидным. В том, что Шевченко явный фаворит и будет диктовать, как будет проходить бой, нет сомнений и у букмекеров. Коэффициент на победу «Пули» 1.17, при этом заключить пари на победу претендентки можно с кэфом 5.00.

Варианты ставок:

Шевченко решением за 1.93

Шевченко нокаутом за 3.35

Шевченко во 2-м раунде за 7.20

Гловер Тейшейра (33−7, 16−5 UFC) — Иржи Прохазка (28−3−1, 2−0 UFC)

Прогноз редакции: победа Прохазки.

За титул в полутяжелом весе будут сражаться представители разных поколений MMA.

Гловер Тейшейра пришел в UFC в 2012 году с 17 победами и двумя поражениями. Это случилось через месяц после того, как Прохазка выиграл в дебютном бою в смешанных единоборствах. На протяжении следующих десяти лет Гловер Тейшейра постоянно находился рядом с вершиной рейтинга полутяжелого дивизиона. Боец одержал серию убедительных побед и стал претендентом на пояс, но проиграл Джону Джонсу. Победы над атлетами из нижней части рейтинга чередовались с поражениями в боях с самыми сильными противниками. Когда бразильца практически списали со счетов в MMA-сообществе, Гловер вновь вышел на победную серию и неожиданно взял верх над поляком Яном Блаховичем. Тейшейра завоевал пояс в 42 года, это максимальный возраст для бойца, прежде не владевшего титулом UFC.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456240202&hash=d1175027f182adb1&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возрастной боец много раз демонстрировал не только уровень черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, но и эффективную ударную технику. На его счету 18 побед сабмишенами и 10 нокаутом. Как принято говорить, «в MMA возможно все» и Тейшера может не только провести чеху болевой/удушающий прием в партере, но и наказать за открытый подбородок руки серией ударов навстречу в стойке.

Иржи Прохазка ворвался в полутяжелый вес в 2020 году, дважды победив нокаутом. Яркая и непредсказуемая манера ведения боя быстро сделала его претендентом в жаждущем новых противостояний дивизионе. Чех на протяжении всей карьеры славился взрывным стилем, его габариты и агрессивная ударная техника делают его очень опасным противником для любого из полутяжеловесов. 25 из 28 победных боев в карьере Прохазка завершил нокаутом/техническим нокаутом.

За время выступлений в японском промоушене Rizin чех всерьез погрузился в самурайскую философию. Примечательна ментальная трансформация бойца, который начинал карьеру, будучи активным участником «околофутбольных» баталий. Нет сомнений, что Иржи Прохазка выйдет в октагон максимально собранным и нацеленным на зрелищную и быструю схватку. Напомним, что 23 из 27 его досрочных побед чех одержал в стартовом раунде. Кэф на его победу в первом раунде 3.10.

Варианты ставок:

Прохазка победит нокаутом за 1.78

Прохазка победит в первом раунде за 3.10

Тейшейра победит KO/TKO за 7.80

Тейшейра победит сабмишеном 4.90

Жанг Вейли (21−3, 5−2 UFC) — Йоанна Енджейчик (16−4, 10−4 UFC)

Прогноз редакции: победа Жанг.

Претендент на пояс в минимальном женским весе определиться в этом противостоянии. Ситуация в дивизионе сложилась таким образом, что Енджейчик может получить шанс снова подраться за титул в случае победы на китаянкой, несмотря на двухлетний простой. Первый бой между полькой и Жанг называют одним из самых зрелищных в истории смешанных единоборств. Йоанна тогда уступила Вейли в очень близком бою и это стало 4 поражением из 6 выступлений для чемпионки мира по муай-тай и бывшей владелицы пояса UFC. Неудачной серии предшествовали 5 защит пояса, который она забрала у Тиши Торрес в доминирующей манере.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456248716&hash=a55bce04664adae0&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Китаянка за время простоя Енджейчик также успела дважды проиграть Роуз Намаюнас. При этом первая чемпионка UFC из Азии в реванше была очень близка к тому, чтобы одержать верх над соперницей и продемонстрировала значительный прогресс, в том числе в борцовских навыках. Перед реваншем с Йоанной Жанг выглядит фаворитом. Кэф на ее победу 1.64.

Варианты ставок:

Жанг победит нокаутом за 4.70

Жанг победит решением за 2.37