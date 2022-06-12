Первая победа Франции, Германия против Италии — афиши последнего тура Лиги наций этим летом

Прогноз: победа Испании и тотал меньше 3,5 за 1.89.

Испанцы наконец победили в Лиге наций, после двух ничьих они взяли верх над Швейцарией. Гола Сарабии в первом тайме хватило для общего успеха. Команда Энрике по-прежнему отстает от Португалии на два очка. Судьба первого места, скорее всего, решится в очной встрече в сентябре, если этот разрыв, конечно, не станет больше. Так что Испанию сегодня устроит только победа, однако это будет уже 4-й матч за 11 дней. Мысли о таком близком и желанном отпуске могут отвлечь футболистов от концентрации на игре.

Плюсы и минусы футбола сборной при Энрике хорошо известны. Испанцы хорошо контролируют мяч, иногда это владение получается слишком стерильным, без опасных моментов. Нет забивного форварда, поэтому голов в целом немного. При этом у них хорошо получается забивать не в позиционном нападении, а в быстрых атаках. Интересно, что только два игрока начинали в основе все три матча: Сарабия и 17-летний (!) Гави. Чехи снова будут действовать вторым номером, забрасывать мяч за спины защитникам и убегать один на один. Такая тактика помогла им сыграть с Испанией дома 2:2, но теперь при своих болельщиках «Ла Роха» должна побеждать.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.93.

Португалия спаслась в матче с Испанией в 1-м туре (1:1), а затем дважды уверенно взял свое дома: 4:0 со Швейцарией и 2:0 с Чехией. В двух этих встречах очень хороши были Канселу, Бернарду Силва и Роналду забил. Несмотря на то, что в защите у португальцев все три матча провел 39-летний Пепе, они пропустили всего один гол. Впрочем, сегодня возможна ротация, тренер Сантуш может поберечь многих игроков основы, включая Криштиану. Благо, что выбор футболистов у него большой, особенно это касается группы атаки.

От Швейцарии многого не ждали в дивизионе сильнейших в Лиге наций, но 4-е место все же удивляет. Тренер Якин, придя на смену Петковичу, не без везения, но все-таки вывел команду на ЧМ-2022. А вот в этом году у швейцарцев пока лишь одна ничья и 4 поражения. При том, что команда опытная: тут и Джака, и Шакири, и вратарь Зоммер. Сложно предсказать составы сборных в последнем для них матче лета, так что ставка на победу Португалии выглядит рискованно. Ничья в этой встрече несильно удивит. А вот предположить, что голов будет немного, вполне можно.

Прогноз: победа Франции и тотал больше 2,5 за 2.26.

Франция после 3 туров ЛН с удивлением обнаружила себя на последнем месте в группе. Поражение и две ничьи не позволяют быть выше, но, как ни странно, группа настолько ровная, что у французов еще есть шансы выйти в полуфинал. С возвращением Мбаппе в матче с Австрией игра чемпионов мира резко поменялась, Килиан забил ответный гол и был близок к тому, чтобы принести три очка. Если Дешам снова выставит связку Бензема — Мбаппе впереди, то у них будет хороший шанс прервать, наконец, эту серию без побед.

Хорваты встречались с французами неделю назад и ушли от поражения в конце матча благодаря голу Крамарича с пенальти. В команде Далича все зависит от того, играет ли Модрич или нет. С ним на поле Хорватия может успешно противостоять чуть ли не любой сборной мира, а вот без Луки может пропустить три мяча от Австрии. Хорваты только что одолели Данию в гостях, реализовав чуть ли не единственный момент, и тоже претендуют на победу в группе. Но против мотивированной Франции им вряд ли удастся выстоять.

Прогноз: победа Англии с форой −2 за 2.48.

У Англии явно есть зуб на Венгрию. Неделю назад команда Саутгейта уступила в гостях, и это стало первым поражением от венгров за 60 лет. Тренер хотел проверить новичков в том матче, и это отразилось на результате. Также англичане обиделись на решение УЕФА пустить почти 30 тысяч детей на стадион в Будапеште: изначально матч должен был пройти без зрителей, а в итоге английских футболистов освистывали так, как будто там были взрослые болельщики. Сама Англия вынуждена второй домашний матч подряд проводить без зрителей в качестве наказания за беспорядки в финале Евро-2020.

Во втором туре ЛН Саутгейт уже выставил основу, но Германия все равно смотрелась поинтереснее — Англии повезло, что в конце матча Кейн получил право пробить пенальти и сравнял счет. А вот с Италией «львы» уже играли с позиции силы, создали больше моментов, но так и не забили — 0:0. Три матча в июне без побед — явно не те результаты, на которые рассчитывали англичане. Если теперь дома не побеждать Венгрию, то на что вообще тогда можно рассчитывать? Венгры только что сдержали Германию (1:1), но в гостях им играть не так удобно, как при своих болельщиках. Ставим здесь на уверенную победу фаворита.

Прогноз: П1 за 1.78.

Сборная Германии пока еще в процессе перестройки и не готова побеждать на заказ. Команда Флика была лучше по игре и с Италией, и с Англией, но одного мяча не хватило для победы — в итоге две ничьи 1:1. Удивительно, но с таким же счетом закончился и матч в Венгрии — там хозяева сразу открыли счет, тут же пропустили в ответ, больше зрители голов не увидели. Еще удивительнее статистика в этой встрече: 7−1 в пользу Венгрии по ударам в створ! Причем Нойер спас как минимум от одного верного гола. У Флика пока не получается сделать так, чтобы сборная играла, как его «Бавария». Нет такого центрфорварда, как Левандовски, а Хавертц и Вернер слишком нестабильны.

Манчини тоже заново строит сборную Италии, и для него 5 очков в трех матчах (и промежуточное лидерство в группе) — очень хороший результат. Тренер проверяет молодежь, чтобы определиться с костяком перед отбором на Евро-2024. За Италию в июне уже сыграли 18-летний Ньонто, 22-летний Фраттези и защитник Гатти, который до этого даже не выступал в серии А. С голами в атаке есть проблемы, зато итальянцы почти не пропускают. Впрочем, беспроигрышная серия команды Манчини не будет долгой, команда слишком сильно обновилась. Германия должна побеждать при своих болельщиках.

Прогноз: П1 за 4.00.

После 1:6 в Бельгии, казалось, что Польша неминуемо проиграет и Нидерландам, но получилось иначе. Поляки забили два мяча команде ван Гала (и это без Левандовского в составе!), затем пропустили два, а на 90-й минуте наступила развязка: Депай пошел бить пенальти и промахнулся. Теперь у команды Михневича 4 очка в 3 матчах и хорошие шансы сохранить прописку в Лиге А. Польша сейчас дает поиграть молодежи, чтобы они получили опыт перед ЧМ в Катаре, и тренер доволен тем, как они себя проявляют. После матча с голландцами он отдельно выделил игрока «Ромы» Залевского плюс очень хорош правый защитник Кэш.

Бельгия упустила шанс приблизиться к Нидерландам. Команда Мартинес вела с Уэльсом 1:0, но позволила сопернику сравнять счет в конце встречи. Де Брейне вышел в основе в третьем матче подряд, но уже известно, что лидер «Ман Сити» не сыграет в Польше. Также в отпуск отправились Карраско и Менье, об отдыхе наверняка мечтают и остальные ветераны сборной. Матч с Уэльсом показал, что мотивации в Лиге наций бельгийцам не хватает — особенно в гостевых встречах. Поляки должны этим воспользоваться, особенно если учесть, что Левандовски отдохнул перед домашней игрой. Команда Михневича считается аутсайдером в этой встрече, тем интереснее будет, если ставка с таким высоким коэффициентом сыграет.