«Тампа-Бэй» идет за третьим чемпионством подряд, но фаворитом считают «Колорадо»: анонс финала Кубка Стэнли

«Колорадо» и «Тампа-Бэй» считались главными фаворитами перед началом сезона, и их встреча в финале Кубка Стэнли — большая удача для НХЛ. «Молнии» не были лучшим клубом Востока в регулярном чемпионате, но для такой опытной команды это и необязательно. Все самое главное для чемпиона двух последних лет началось в плей-офф. В серии первого раунда с «Торонто» поначалу проблемы были как у вратаря Василевского, так и у всей «Тампы», она слишком много пропускала. В итоге «молнии» были близки к вылету, но победили в двух решающих матчах, хоть по ходу 7-й игры и остались без первого центрфорварда Пойнта. С «Флоридой» все закончилось в 4 матчах — Василевский там уже полностью включил режим монстра в плей-офф. А дальше были два поражения от «Рейнджерс». В таких случаях по статистике шансов у Кучерова и Ко было мало, но нынешняя «Тампа» — это уникальная команда, так что 4 победы подряд от нее в финале конференции не стали большим сюрпризом.

«Колорадо» начал сезон не очень здорово, но хорошо укрепил 3-е и 4-е звено по ходу чемпионата и в итоге финишировал первым на Западе. Можно сказать, «лавинам» еще и повезло с соперниками в плей-офф. В первом раунде они всухую обыграли «Нэшвилл», который остался без основного вратаря. Во втором раунде получил травму голкипер «Сент-Луиса» — получилось пройти соперника в 6 матчах. В финале же конференции против «Колорадо» вышел «Эдмонтон» — с Макдэвидом и Драйзайтлем в атаке, но и с 40-летним Смитом в воротах. Еще одна победа в 4 матчах. То есть за весь плей-офф «Колорадо» проиграл всего дважды! «Эвеланш» много забивает (4,6 гола за игру), однако и пропускает при этом почти три шайбы.

Если разобрать составы команд по позициям, то преимущество будет на стороне «Тампы». В воротах Василевский гораздо сильнее и Кемпера, и Францоуза. Голкиперы «Колорадо» отбивают меньше 90% бросков, у российского вратаря этот процент — 92,8. Защитники «молний» во главе с Хедманом габаритнее, к их воротам сложнее пробраться плюс они блокируют много бросков. У игроков обороны «Колорадо» свои плюсы, Макар так здорово катается, что успевает и подключаться в атаку, и возвращаться в свою зону. Он уже набрал 22 очка в этом плей-офф и стал лучшим игроком серии с «Эдмонтоном». По нападающим у «Тампы» и «Колорадо» примерное равенство. Мощнейшие первые тройки с Кучеровым и Маккинноном и ролевые игроки, которые тоже могут внести свой вклад. У «молний» еще может вернуться в состав Пойнт, а вот для «Эвеланш» потеря Кадри во втором звене может стать серьезной проблемой.

Обе команды готовы творить историю. «Тампа» может выиграть третье чемпионство подряд, такое раньше удавалось только «Айлендерс» в 80-е. Для «Колорадо» же эта победа в Кубке Стэнли станет первой с 2001 года. Тогда легендарный Сакик выигрывал на льду, сейчас он может это сделать как генменеджер. «Эвеланш» на 5 дней больше отдыхали перед финалом, но такая же фора не помогла «молниям» в начале серии с «Рейнджерс». «Колорадо» считается фаворитом в финале Кубка Стэнли, это очень скоростная команда. С другой стороны, «Тампа-Бэй» умеет гасить скорость соперников за счет прессинга в чужой зоне и плотной игры в центре площадки. Также на стороне «Лайтнинг» кубковый опыт, хоккеисты не паникуют в решающих матчах, а добиваются результата.