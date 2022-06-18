Бетербиев добавит к своей коллекции еще один пояс: анонс боя со Смитом-младшим

В мире бокса в полутяжелом весе сейчас три чемпиона: Артур Бетербиев (по версиям WBC и IBF), Джо Смит-младший (WBO) и Дмитрий Бивол (WBA). Первые двое сойдутся сегодня в Нью-Йорке в объединительном бое сразу за три пояса.

Бетербиеву 37 лет, за последние полтора года он провел два боя (все в 2021-м). Сначала Артур победил Адама Дайнеса в 10-м раунде, а затем заставил сдаться в 9-м Маркуса Брауна. Серьезных проблем в этих поединках у россиянина не было, он владел инициативой, отправлял соперников в нокдауны. Единственное, в бое с Брауном Бетербиев получил приличное рассечение лба, была опасность, что судья остановит поединок, но этого не случилось. Российский боксер уверенно победил, хотя это случилось и не так быстро. У Бетербиева прекрасная статистика: 17 боев — 17 побед, и все из них нокаутом. Артур — один из самых грозных панчеров в мире бокса. Он уже пять раз защитил свой титул по версии IBF и дважды сохранил пояс по версии WBC.

Смит-младший моложе Бетербиева, ему 32 года. На его счету 28 побед (22 нокаутом) и три поражения. В карьере американца были знаковые победы, например, над знаменитым Бернардом Хопкинсом в 2016-м. Чемпионом мира по версии WBO он стал год назад, победив Максима Власова решением судей. Бой был примерно равным, так что к результату у многих были вопросы. После этого Смит защитил титул в поединке с соотечественником Стивом Джеффрардом, который в срочном порядке был вынужден заменить Каллума Джонсона. Джо Смит также бросал вызов Дмитрию Биволу, но в 2019-м американец мало что мог ему противопоставить. Бивол доминировал в том поединке, позволив сопернику, по сути, нанести только один серьезный удар в конце 10-го раунда.

Сильные стороны Бетербиева и Смита хорошо известны. Коронка Артура — работа в ближнем бою и на средней дистанции. Он хорошо защищается, на ногах уходит от ударов соперников, при этом сам любит работать первым номером. У него опасны удары и справа, и слева — как по корпусу, так и по голове. В последних трех поединках Бетербиев не спешил и заканчивал бои не раньше 9-го раунда. Смит-младший — не такой техничный боксер, но свои козыри у него тоже есть. Американец любит наносить размашистые боковые удары, ищет шанс нокаутировать соперника справа. Иногда Смит позволяет себе грязные приемы в виде ударов по затылку.

Бой, скорее всего, будет развиваться по сценарию, который наметил себе с тренерами Бетербиев, а не Смит. Артур в привычной манере будет идти вперед, выдавливая соперника из центра ринга, не позволяя при этом американцу наносить серьезные удары. Российский боксер считается абсолютным фаворитом в этом поединке, коэффициент на его победу — 1.15, на победу Смита — 6.00. Хотя это полутяжелый вес (до 79,4 кг), тут всегда есть шанс на нокаут. Тем более, что у Бетербиева, да и у Смита, это любимый способ выиграть. С другой стороны, оба боксера хорошо держат удары, так что эта встреча вряд ли будет короткой. БК Winline предлагает коэффициент 1.84 на то, что будет больше 8,5 раундов.