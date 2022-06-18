Промоушен Hype Fighting 19 июня: реванш Оев — Букин и другие поединки

19 июня состоится турнир Hype Fighting, главным боем вечера станет реванш Яков Букина и Амирхана Оева. Оба боксера уже выдали один невероятно зрелищный поединок, в котором Букин в первом раунде трижды отправлял соперника в нокдаун. Но Оев выстоял, не согласился с предложением своих секундантов прекратить бой и в последующих двух раундов сравнялся с Яковом по очкам. Судьи предложили провести экстра-раунд, но тут уже физически не мог продолжать поединок Букин — победа досталась Оеву. А ведь на их счету была еще и стычка в бойцовском шоу Hype Reality, где Букин дал пощечину Оеву, а потом всем пришлось их разнимать. Этот конфликт, как говорят сами бойцы, был улажен, но эмоций в новом поединке тоже будет предостаточно. Оба боксера в этот раз провели полноценную подготовку перед встречей. Букин уже пообещал вырубить соперника в первом раунде, Оев же заявил, что уложит своего соперника. Кто из них прав, станет известно 19 июня. Коэффициент на победу Оева — 1.75, на победу Букина — 1.95.