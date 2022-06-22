«Наше Дело»: Павел Шульский против Петра Романкевича

Павел Шульский — Петр Романкевич

В главном бою турнира решится, кто будет владеть титулом промоушена «Наше дело» в тяжелом весе. Формат: правила бокса в перчатках для MMA.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-198757121&id=456239355&hash=a654ea68f12a6e80&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Павла Шульского это будет попыткой в третий раз защитить пояс. В своем прошлом поединке в рамках поп-MMA Шульский нокаутировал Евгения Орлова по прозвищу «Молекула Ада» ударом по корпусу в первом раунде. Всего в поп-MMA россиянин одержал 5 побед, потерпел 2 поражения и 2 боя завершил вничью. Шульский является мастером спорта по боксу. Помимо выступлений в кулачных боях он успел дебютировать в профессиональном боксе. Результат первого в карьере боксера 6-раундового боя был изменен на ничейный, хотя изначально судьи назвали уроженца Пятигорска победителем в противостоянии со швейцарцем кенийского происхождения Колинсом Омонди Ойалом.

Петр Романкевич — яркий представитель всемирно известной белорусской школы тайского бокса. Выходец из клуба «Чинук» выигрывал чемпионат страны по муай-тай, а также завоевывал множество наград на международных турнирах по кикбоксингу версии K-1. В поп-MMA одержал 2 победы, в том числе за 20 секунд нокаутировал Ислама Каримова, в активе которого есть победа над Шульским решением судей. С учетого того, что регламент схватки допускает только удары руками, букмекеры видят Шульского фаворитом. Однако, Романкевич обладает колоссальным опытом на профессиональном ринге, в том числе на его счету есть 2 победы в боксерских поединках. 30 апреля 2022 года белорусский боец одолел экс-бойца UFC Хадиса Ибрагимова в четырех раундовом бою по правилам бокса.

Василий Камоцкий — Зулузиньо

Коэффициенты в БК Winline: Камоцкий (1.50), Зулузиньо (2.50)

Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, набрал огромную базу поклонников благодаря турнирам по пощечинам. В поп-MMA Камоцкий победил шестерых соперников и закончил одну битву с ничейным результатом. 22 июня русскому богатырю предстоит сразится с бойцом из Бразилии по прозвищу «Зулузиньо». Бразилец является узнаваемой фигурой для всех поклонников смешанных единоборств из России. «Славу» Зулузиньо принес бой в японском промоушене Pride против Федора Емельяненко, в котором россиянин беспощадно избил его за 26 секунд первого раунда. Поможет ли преимущество в весе и опыте бразильскому бойцу в противостоянии с сибирским фермером? Узнаем уже сегодня.