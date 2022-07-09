Суперкубок огня. «Зениту» или «Спартаку» достанется первый трофей сезона?

Российские болельщики дождались старта сезона. Суперкубок предваряет 1-й тур чемпионата, но матч между «Спартаком» и «Зенитом» по определению не может быть выставочным. Мы в этом уже убедились, проследив за шквалом эмоций в вопросе выбора места проведения встречи, угрозой бойкота, креативом в соцсетях и обменом колкостями в интервью. Равнодушных на поле и трибунах сегодня не будет.

В стане команд произошло множество изменений. «Спартак» поменял тренера, подписал Мацея Рыбуса и Антона Зиньковского, отпустил нескольких игроков, еле успев собрать тех, кто задержался. По словам нового наставника Гильермо Абаскаля, Мозес, Мартинс и Урунов в матче участия не примут.

«Зенит» потерял Юри Алберто, на замену которому едет бразильская молодежь, зато забрал у «Сочи» лучшего нападающего южан Матео Кассьерру и ведущего защитника Родригао. Правда, первый успел лишь в одном матче выйти на замену и забить гол, а второй один или два раза потренироваться с новыми партнерами. Из-за травмы матч пропустит фланговый защитник Караваев.

К битве «Зенита» и «Спартака» больше не имеет отношения Артем Дзюба. Как и Магомед Оздоев, он покинул петербургский клуб свободным агентом, но свой среди чужих или чужой среди своих все равно есть — это Зелимхан Бакаев, уже успевший влиться в новый для себя коллектив.

По игре и результатам в контрольных матчах получше выглядел «Зенит», но это не имеет большого значения, и игр этих было меньше, чем обычно — такого короткого межсезонья в российском футболе, кажется, еще не было.

В предматчевых анонсах в основном советуют ставить как раз на голы — что их будет много и в разные ворота. Это и хочется поставить под сомнение несмотря на 7:1 в последней очной встрече сине-бело-голубых и красно-белых в Петербурге. Во-первых, игра второго круга по голам ожидания оправдала лишь отчасти, завершившись со счетом 1:1, причем «Зенит» свой гол забил на самом флажке. Во-вторых, матчи за суперкубок как открытие сезона независимо от страны редко оказываются результативными. Команды только набирают форму, новички осваиваются, тренеры продолжают готовить подопечных к старту чемпионата, очков за матч не начислят, исход можно решить в дополнительное время или по пенальти.

У БК Winline в новом сезоне фрибет новым игрокам за установку мобильного приложения и регистрацию может составить до 10000 рублей, если повезет. Какой фрибет выпадет вам?