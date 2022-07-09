Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Спартак
Футбол. Еврокубки
7.07
Лехия
Академия Пандев
41
Футбол. Еврокубки
7.07
ДАК
Клифтонвилл
21
Футбол. Еврокубки
7.07
Будучност
Лапи
20
Футбол. Еврокубки
7.07
Дерри Сити
Рига
02
Футбол. Еврокубки
7.07
Тре Пенне
Тузла Сити
02
Все события
Фоторепортажи
16Суперкубок России: история турнира в кадрах
33Все участники ЧМ-2022 по футболу
13:23 (мск)

UFC Fight Night: Дос Аньос — Физиев, прогнозы и ставки

Рафаэль Дос Аньос вернулся в фавелы для подготовки к последнему забегу за чемпионским поясом в карьере. Победитель боя Дос Аньос — Физиев может стать следующим оппонентом Конора Макгрегора.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Во время загрузки произошла ошибка.

Рафаэль Дос Аньос (31−13, 20−11 UFC) — Рафаэль Физиев (11−1, 5−1 UFC)

Коэфициенты в БК Winline: победа Дос Аньоса 2.75, победа Физиева 1.46

Прогноз редакции: победа Дос Аньоса.

Уроженец одного из пригородов Рио-де-Жанейро оставил позади благополучную Калифорнию и вернулся в родную страну, где тренируется с легендарной командой Nova Uniao. В случае победы над своим тезкой, бразилец сравняется по числу выигрышей в UFC с нынешним обладателем титула в легком дивизионе — Чарльзом Оливейрой. При таком результате у обоих будет по 21-й победе и они поделят пятую строчку рейтинга бойцов с наибольшим количеством выигранных боев в UFC.

На протяжении последних 10 лет Дос Аньос бился в октагоне против элиты легкого и полусреднего веса, включая восьмерых бойцов, которые в разное время становились чемпионами промоушена. Бразилец однажды и сам смог завоевать эту награду, когда в доминирующей манере разобрался со звездным Энтони Петтисом. Также на счету РДА успешная защита титула в легком весе — нокаут в первом раунде в бою с «Ковбоем» Серроне.

Посмотреть бой Дос Аньос — Физиев можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется около 6 утра 10-го июля помосковскому времени.

Рафаэль получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу еще в 20 лет, 10 из 15 его досрочных побед в MMA одержаны болевыми и удушающими приемами. Перелом ноги в 2016 году не позволил Дос Аньосу сразиться с Конором Макгрегором.

На замену тогда вышел американец Нейт Диаз, который шокировал мир MMA, заставив ирландца сдаться удушающим приемом. Кто знает, как бы закончилось противостояние РДА и Макгрегора, сойдись они тогда в октагоне?

Физиев дебютировал в UFC на 7 лет позднее Дос Аньоса и также неудачно, его нокаутировал ударом ногой с разворота Магомед Мустафаев. Впоследствии Рафаэль вышел на победную серию из пяти поединков, заработав репутацию зрелищного ударника с взрывными комбинациями в стиле муай-тай. За его спиной около 50 профессиональных поединков в тайском боксе и кикбоксинге.

Во время загрузки произошла ошибка.

7 из 11 побед Рафаэля Физиева одержаны нокаутом/техническим нокаутом, именно благодаря навыкам в ударной технике эксперты видят его фаворитом в этом бою. В стойке Физиев обладает преимуществом в скорости и ударной мощи. Рафаэль опасен на любой дистанции — невероятные рефлексы позволяют ему мгновенно переходить из защиты в нападение с сериями жестких боковых руками и ударами ногами по всем этажам. Также боец Tiger Muay Thai и Sanford MMA великолепно использует локти на выходе из клинча. Например, у Дос Аньоса есть привычка опускать правую руку гораздо ниже уровня подбородка после выброшенной серии.

Учитывая способность Физиева наносить колоссальный урон левым хуком и другим оружием, его шансы использовать прорехи в обороне бразильца кажутся очень высокими. Кэф на победу Физиева нокаутом 3.30.

Физиев защитился от 95.5% попыток тейкдаунов в исполнении своих оппонентов, он находится на первом месте в рейтинге бойцов UFC по этому показателю. При этом, РДА славится умением задавать высокий темп и комбинировать ударную технику с грэпплингом. Дос Аньос принимал участие в 9 поединках, которые продлились больше трех раундов — в пяти из них одержал победу, в четырех проиграл.

Если бой перейдет в чемпионские раунды его опыт может сыграть ключевую роль и определить победителя. Поставить на победу РДА решением судей можно с коэффициентом 4.80. Болевой/удушающий прием в пользу Дос Аньоса оценивают в 10.0.

Во время загрузки произошла ошибка.


Кайо Борральо (11−1, 1−0 UFC) — Армен Петросян (7−1, 1−0 UFC).

Коэфициенты: победа Борральо 1.47, победа Петросяна 2.70

Прогноз редакции: победа Петросяна

Во втором по значимости событии вечера встретятся выходцы из проекта Dana White’s Contender Series. Обоим бойцам удалось впечатлить промоутера UFC Дану Уайта и получить контракт с организацией по итогам одного и того же турнира. Тогда Борральо и Петросян поднялись в полутяжелый дивизион и разобрались со своими оппонентами в первых раундах. Каждый завершил поединок зрелищным нокаутом. Бразилец смог попасть в UFC со второй попытки, свой первый поединок на DWCS он выиграл решением судей, но не получил приглашение в главный мировой промоушн. Организация предложила ему 2 варианта: вернуться на родину и продолжить выступления на региональных турнирах или остаться в США и быть готовым выйти на замену на коротком уведомлении. Такой шанс представился через 2 недели и Кайо успешно им воспользовался.

Посмотреть бой Борральо — Петросян можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется приблизительно в 5 утра 10-го июля по московскому времени.

В Бразилии Борральо приглашали в тренировочный лагерь Пауло Косты для подготовки к поединку против Роберта Уитакера. Кайо хорошо движется на ногах, умеет быстро выбрасывать левый прямой из близкой к карате стойки. В дебютном поединке в UFC Борральо продемонстрировал и отличные навыки джиу-джитсу, когда смог провести тейкдаун и порядка 10 минут контролировать Гаджи Омаргаджиева в партере. Несмотря на то, что победитель был объявлен в результате спорного решения из-за запрещенного удара коленом, бразилец был сильнее на протяжении предшествующих 3 раундов. Кайо 6 лет тренировался вместе с Демианом Майа и имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

«Новое лицо бразильских MMA», как называется себя Борральо, обещает перевести Петросяна в партер и выиграть сабимшеном. Коэффиент на такой исход поединка 4.10.

Во время загрузки произошла ошибка.

Армен Петросян — боец из Красноярска, представляющий Россию и Армению. «Супермен» является многократным призером чемпионатов России по муай-тай и чемпионом мира по этой дисциплине. 6 из 7 побед в MMA Петросян одержал нокаутом/техническим нокаутом. Дебют в UFC стал первым в смешанных единоборствах поединком для Петросяна, который дошел до решения судей. Армен работал в режиме контрпанчера, успешно встречая соперника ударами. В одном из эпизодов ему пришлось защищаться от попытки болевого после пропущенного тейкдауна. Двое из трех судей посчитали, что Петросян был сильнее и отдали ему все три раунда.

В случае, если поединок будет проходить в стойке, у Армена будет достаточно пространства, дабы поймать нужный ритм и постоянно угрожать оппоненту точными попаданиями. Кэф на его победу нокаутом 4.30.

Саид Нурмагомедов (15−2, 4−1 UFC) — Дуглас Сильва Де Андраде (28−4, 6−4 UFC)

Коэфициенты: победа Нурмагомедова 1.26, победа Де Андраде 3.90

Прогноз редакции: победа Нурмагомедова.

Саид Нурмагомедов выглядит явным фаворитом в данном бою, несмотря на то что Сильва Де Андраде вдвое превосходит его по опыту выступлений в наилегчайшем дивизионе. Оба бойца агрессивно работают в стойке и бой с большой вероятностью может завершиться досрочно. Умение Нурмагомедова комбинировать ударную технику с бросками, держать оппонента на дистанции позволят ему перебить бразильца в стойке. Если же бой перейдет в партер, Саид вполне может завершить бой с помощью добивания. Кэф на победу россиянина 1.26.

Посмотреть бой Нурмагомедов — Де Андраде можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 4.30 утра 10-го июля по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь