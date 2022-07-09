UFC Fight Night: Дос Аньос — Физиев, прогнозы и ставки

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Рафаэль Дос Аньос (31−13, 20−11 UFC) — Рафаэль Физиев (11−1, 5−1 UFC)

Прогноз редакции: победа Дос Аньоса.

Уроженец одного из пригородов Рио-де-Жанейро оставил позади благополучную Калифорнию и вернулся в родную страну, где тренируется с легендарной командой Nova Uniao. В случае победы над своим тезкой, бразилец сравняется по числу выигрышей в UFC с нынешним обладателем титула в легком дивизионе — Чарльзом Оливейрой. При таком результате у обоих будет по 21-й победе и они поделят пятую строчку рейтинга бойцов с наибольшим количеством выигранных боев в UFC.

На протяжении последних 10 лет Дос Аньос бился в октагоне против элиты легкого и полусреднего веса, включая восьмерых бойцов, которые в разное время становились чемпионами промоушена. Бразилец однажды и сам смог завоевать эту награду, когда в доминирующей манере разобрался со звездным Энтони Петтисом. Также на счету РДА успешная защита титула в легком весе — нокаут в первом раунде в бою с «Ковбоем» Серроне.

Рафаэль получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу еще в 20 лет, 10 из 15 его досрочных побед в MMA одержаны болевыми и удушающими приемами. Перелом ноги в 2016 году не позволил Дос Аньосу сразиться с Конором Макгрегором.

На замену тогда вышел американец Нейт Диаз, который шокировал мир MMA, заставив ирландца сдаться удушающим приемом. Кто знает, как бы закончилось противостояние РДА и Макгрегора, сойдись они тогда в октагоне?

Физиев дебютировал в UFC на 7 лет позднее Дос Аньоса и также неудачно, его нокаутировал ударом ногой с разворота Магомед Мустафаев. Впоследствии Рафаэль вышел на победную серию из пяти поединков, заработав репутацию зрелищного ударника с взрывными комбинациями в стиле муай-тай. За его спиной около 50 профессиональных поединков в тайском боксе и кикбоксинге.

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7 из 11 побед Рафаэля Физиева одержаны нокаутом/техническим нокаутом, именно благодаря навыкам в ударной технике эксперты видят его фаворитом в этом бою. В стойке Физиев обладает преимуществом в скорости и ударной мощи. Рафаэль опасен на любой дистанции — невероятные рефлексы позволяют ему мгновенно переходить из защиты в нападение с сериями жестких боковых руками и ударами ногами по всем этажам. Также боец Tiger Muay Thai и Sanford MMA великолепно использует локти на выходе из клинча. Например, у Дос Аньоса есть привычка опускать правую руку гораздо ниже уровня подбородка после выброшенной серии.

Учитывая способность Физиева наносить колоссальный урон левым хуком и другим оружием, его шансы использовать прорехи в обороне бразильца кажутся очень высокими. Кэф на победу Физиева нокаутом 3.30.

Физиев защитился от 95.5% попыток тейкдаунов в исполнении своих оппонентов, он находится на первом месте в рейтинге бойцов UFC по этому показателю. При этом, РДА славится умением задавать высокий темп и комбинировать ударную технику с грэпплингом. Дос Аньос принимал участие в 9 поединках, которые продлились больше трех раундов — в пяти из них одержал победу, в четырех проиграл.

Если бой перейдет в чемпионские раунды его опыт может сыграть ключевую роль и определить победителя. Поставить на победу РДА решением судей можно с коэффициентом 4.80. Болевой/удушающий прием в пользу Дос Аньоса оценивают в 10.0.

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Кайо Борральо (11−1, 1−0 UFC) — Армен Петросян (7−1, 1−0 UFC).

Прогноз редакции: победа Петросяна

Во втором по значимости событии вечера встретятся выходцы из проекта Dana White’s Contender Series. Обоим бойцам удалось впечатлить промоутера UFC Дану Уайта и получить контракт с организацией по итогам одного и того же турнира. Тогда Борральо и Петросян поднялись в полутяжелый дивизион и разобрались со своими оппонентами в первых раундах. Каждый завершил поединок зрелищным нокаутом. Бразилец смог попасть в UFC со второй попытки, свой первый поединок на DWCS он выиграл решением судей, но не получил приглашение в главный мировой промоушн. Организация предложила ему 2 варианта: вернуться на родину и продолжить выступления на региональных турнирах или остаться в США и быть готовым выйти на замену на коротком уведомлении. Такой шанс представился через 2 недели и Кайо успешно им воспользовался.

В Бразилии Борральо приглашали в тренировочный лагерь Пауло Косты для подготовки к поединку против Роберта Уитакера. Кайо хорошо движется на ногах, умеет быстро выбрасывать левый прямой из близкой к карате стойки. В дебютном поединке в UFC Борральо продемонстрировал и отличные навыки джиу-джитсу, когда смог провести тейкдаун и порядка 10 минут контролировать Гаджи Омаргаджиева в партере. Несмотря на то, что победитель был объявлен в результате спорного решения из-за запрещенного удара коленом, бразилец был сильнее на протяжении предшествующих 3 раундов. Кайо 6 лет тренировался вместе с Демианом Майа и имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

«Новое лицо бразильских MMA», как называется себя Борральо, обещает перевести Петросяна в партер и выиграть сабимшеном. Коэффиент на такой исход поединка 4.10.

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Армен Петросян — боец из Красноярска, представляющий Россию и Армению. «Супермен» является многократным призером чемпионатов России по муай-тай и чемпионом мира по этой дисциплине. 6 из 7 побед в MMA Петросян одержал нокаутом/техническим нокаутом. Дебют в UFC стал первым в смешанных единоборствах поединком для Петросяна, который дошел до решения судей. Армен работал в режиме контрпанчера, успешно встречая соперника ударами. В одном из эпизодов ему пришлось защищаться от попытки болевого после пропущенного тейкдауна. Двое из трех судей посчитали, что Петросян был сильнее и отдали ему все три раунда.

В случае, если поединок будет проходить в стойке, у Армена будет достаточно пространства, дабы поймать нужный ритм и постоянно угрожать оппоненту точными попаданиями. Кэф на его победу нокаутом 4.30.

Саид Нурмагомедов (15−2, 4−1 UFC) — Дуглас Сильва Де Андраде (28−4, 6−4 UFC)

Прогноз редакции: победа Нурмагомедова.

Саид Нурмагомедов выглядит явным фаворитом в данном бою, несмотря на то что Сильва Де Андраде вдвое превосходит его по опыту выступлений в наилегчайшем дивизионе. Оба бойца агрессивно работают в стойке и бой с большой вероятностью может завершиться досрочно. Умение Нурмагомедова комбинировать ударную технику с бросками, держать оппонента на дистанции позволят ему перебить бразильца в стойке. Если же бой перейдет в партер, Саид вполне может завершить бой с помощью добивания. Кэф на победу россиянина 1.26.