Помешают ли «Зениту» стать чемпионом в пятый раз подряд?

«Зенит» идет за пятым титулом кряду

Накануне старта нового чемпионата самое время делиться прогнозами об итогах очередного сезона. Чемпионат России все больше сравнивают с немецкой бундеслигой, но, к сожалению, только с точки зрения интриги в борьбе за первое место. «Зенит» научился штамповать на конвейере чемпионские титулы. Пока в других клубах продолжается чехарда с тренерами, Сергей Семак взял четыре чемпионства подряд и логично продлил контракт с петербургским клубом еще на три года.

Все идет к тому, что предстоящий сезон не принесет гегемону российского футбола значительных испытаний, ведь главной проблемой последних лет было выступление в еврокубках, а на ближайший год об этом не нужно беспокоиться. С точки зрения финансов и комплектования команды это беда, но «Зенит» с ней справляется эффективнее остальных российских клубов.

Уход Дзюбы и Оздоева проблемой не станет — это лишь омоложение состава. Сине-бело-голубые могли оказаться на грани катастрофы, если бы многочисленные южноамериканские легионеры разом решили воспользоваться правилом ФИФА, разрешающим игрокам без согласия клуба приостанавливать контракты и уезжать, но сделал это лишь нападающий Юри Алберто, которого «Зенит» тут же заменил, возможно, еще более сильным Матео Кассьеррой, а уход Ярослава Ракицкого по ходу прошлого сезона теперь компенсирован переездом также из «Сочи» Родригао.

О чем говорить, если даже до того, как новички полностью влились в состав, «Зенит» имеющимися силами на одной ноге раскатывает в Суперкубке мечтающий о реванше за все обиды московский «Спартак» со счетом 4:0. Понятно, почему букмекеры уже сейчас считают наступающий сезон почти лишенным интриги. На пятый подряд чемпионский титул петербуржцев БК Winline предлагает поставить с коэффициентом 1.27 — это практически повторяет ожидания от мюнхенской «Баварии» в чемпионате Германии, почему мы с этого и начали.

Кстати, Winline этим летом стал генеральным партнером Российской премьер-лиги как ее официальный букмекер. Контракт подписан на четыре сезона, так что привыкайте.

А как же конкуренты?

Реальных соперников «Зенита» не видно. На протяжении прошлого сезона таковым считалось столичное «Динамо», но команда Сандро Шварца смазала концовку, пропустив вперед более стабильный «Сочи», еще и отдав Кубок «Спартаку». Шварц уехал в Германию, и теперь поднимать бело-голубых на новую попытку будет Славиша Йоканович, который провел в Москве три недели, но уже столкнулся с огромными проблемами: у «Динамо» некому играть в центре обороны, а первый матч уже в воскресенье.

Пока «Зенит» собирает на каждую позицию два-три варианта и непрерывно мониторит настроения легионеров — останутся они или уедут, «Динамо» само отказывается от одного защитника Евгеньева и неожиданно для себя теряет другого Бальбуэну. Кажется, и грядущая окончательная потеря Шиманьского застанет клуб врасплох, так что беда не только с обороной. Вероятность, что «Динамо» триумфально преодолеет все трудности и сместит «Зенит» с первого места, оценивается БК Winline коэффициентом 13.0.

Ровно такие же коэффициенты на победу в чемпионате ЦСКА и «Спартака», которые, вот совпадение, тоже только что поменяли главных тренеров. Что будет твориться со «Спартаком» Гильермо Абаскаля — не знает никто, и самое печальное, что и в руководстве клуба явно тоже. Болельщикам красно-белых, как обычно, остается лишь верить. В декабре клуб заявлял о четко выстраиваемой стратегии развития, когда пришли Ваноли и Каттани. Теперь их уже нет, как и советника Леонида Федуна Камоцци, но советовать есть кому, так что будет интересно.

ЦСКА пригласил на тренерский мостик Владимира Федотова — оказывается, не только «Зенит» забирает кадры из «Сочи» — и стабильно прошел межсезонье, проиграв все контрольные матчи кроме последней игры с «Сочи». Пока армейцы только теряют игроков, но не находят. Надежда на вернувшегося из «Базеля» Федора Чалова, но Федотов уже публично заявил, что пока не располагает конкурентным составом для решения максимальных задач.

Мы назвали трех самых вероятных конкурентов «Зенита» в борьбе за титул, и посмотрите сами, какие трудные времена они переживают. Есть еще «Локомотив», управляемый Томасом Цорном, который тренирует то ли Марвин Комппер, то ли Йозеф Циннбауэр. Коэффициент на чемпионство «Локо» установлен на отметке 15.0. Вероятность, что болельщикам «железнодорожников» придется выучить еще несколько немецких фамилий, гораздо выше. Чем раньше на слух вернется татарская — Рифат Жемалетдинов только разыгрался и стал настоящим лидером команды, но получил тяжелую травму — тем лучше.

Темные лошадки

Букмекеры снова недооценивают вероятность подвигов от «Сочи» (20.0 на чемпионство) и «Краснодара» (36.0), а зря. Кто-то из них наверняка навяжет борьбу, по крайней мере, московским конкурентам и многих сумеет опередить. «Сочи» заменил Федотова Вадимом Гараниным, которого очень хвалят за работу в ФНЛ с «Енисеем», а «Краснодар», который блестяще преодолел весной катастрофический отток легионеров и даже кого-то смог вернуть («Рубин» не такие значимые потери довели до вылета), методично идет по своему пути с Александром Сторожуком и костяком из воспитанников клубной академии. «Быки» сохранили свою звездочку Сперцяна, подписали экс-игрока ЦСКА Ахметова, и, если бы мы здесь обсуждали возможных медалистов, а не искали, кто бросит «Зениту» пресловутую перчатку имени Шамиля Газизова, «Краснодар» появился бы в тексте гораздо выше.