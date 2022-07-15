«Спартак» в Грозном, «Динамо» — «Ростов» и другие топ-матчи 1-го тура РПЛ

Прогноз: П2 и тотал меньше 3.5 за 2.13

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 15.07.2022, 20:00 Химки - Зенит -

«Зенит» входит в сезон безоговорочным фаворитом, и уничтожение «Спартака» в матче за Суперкубок лишь усилило это впечатление. Но есть основания полагать, что разгрома в следующем матче с участием сине-бело-голубых не будет. Во-первых, «Химки» далеко не мальчики для битья. Свой последний матч с тем же «Спартаком» совсем недавно они тоже выиграли. Во-вторых, «Зенит» ошеломляет соперников на «Газпром-Арене», но в гостях провел прошлый сезон совсем не идеально и во многих матчах испытывал проблемы.

«Химки» впечатлили трансферной кампанией, вернув в большой российский футбол многих игроков с именем, и готовы к сезону лучше, чем год назад, когда они также принимали «Зенит» в 1-м туре и уступили 1:3. Исход вряд ли будет другим, но подмосковная команда намерена бороться уже не за выживание, а за место в середине таблицы, сыграет более расчетливо, и голов, возможно, будет меньше.

Прогноз: «обе забьют — да» за 2.04

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 16.07.2022, 15:00 ЦСКА - Урал -

В предыдущем сезоне ЦСКА разочаровал, но закончил его яркой победой над «Ростовом» со счетом 4:0. Времени прошло немного, но армейский клуб стал совершенно другим. Тренерский штаб Владимира Федотова пока осваивается в столице, а из участников той игры Москву покинули Фернандес, Эджуке, Гбамен, Магнуссон и Бийол. Возместить потери ЦСКА пока не успел. Армейским болельщикам остается верить во вдохновение Федора Чалова, который уже успел после возвращения из «Базеля» забить победный гол «Сочи» в предсезонном турнире, в остальном перспективы туманны.

«Урал» в межсезонье впечатлил необычным дизайном новой формы и крупными поражениями от «Уфы» и «Крыльев Советов» в «марафонских» матчах по 3 тайма. В прошлом сезоне уральцы провели на «ВЭБ Арене» хороший по качеству матч, ЦСКА спасся от поражения на последних секундах и не очень заслуживал той ничьей. Как будет на этот раз — сказать до старта чемпионата сложно. Обе команды в рамках предсезонной подготовки много и регулярно пропускали — попробуем оттолкнуться от этой информации.

Прогноз: «обе забьют — да» за 1.65

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 16.07.2022, 20:00 Ахмат - Спартак -

Один из интереснейших матчей стартового тура чемпионата. Исторически красно-белые справлялись с выездами в Грозный лучше, чем другие именитые клубы, но пока трудно сказать, что из себя представляет нынешний «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля. Про Суперкубок в Питере лучше поскорее забыть, причем как «Спартаку», так и «Ахмату». Наставник грозненцев Андрей Талалаев поднял на смех озвученную красно-белыми задачу бороться за чемпионский титул, чем наверняка дополнительно настроил соперника. Интриг масса.

Отдельно отметим переход в «Ахмат» лучшего бомбардира минувшего сезона Гамида Агаларова. Он только что присоединился к своему новому клубу и вряд ли будет готов сыграть 90 минут, но, например, второму бомбардиру лиги Матео Кассьерре для гола «Спартаку» хватило 24. Впрочем, мы же договорились об этом забыть. Вокруг игры слишком много неопределенности. Ясно, что соперники будут играть на победу и друг друга не боятся. А вот ставку на матч при этом стоит выбрать осторожную.

Прогноз: П1 и «обе забьют» за 4.00

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 17.07.2022, 17:30 Локомотив - Пари Нижний Новгород -

«Нижний Новгород» пошел дальше остальных клубов РПЛ и поменял не только главного тренера, но и название, приобретя при этом столь важную спонсорскую поддержку. Молодые тренеры без особого опыта самостоятельной работы на высшем клубном уровне — тренд сезона. Немецкий дуэт Комппер-Циннбауэр сразится с рулевым молодежной сборной России Михаилом Галактионовым.

На фоне других московских клубов «Локомотив» переживает лето спокойно, избежав массового оттока легионеров, за исключением Яна Кухты. Нижегородцам тоже удалось не растерять лидеров: Нигматуллина, Гоцука, Калинского, Масоэро. К ним добавились Кротов из «Уфы» и взятый в аренду как раз у «Локо» Рыбчинский. Межсезонье команды провели достаточно результативно, а обе очные встречи прошлого сезона завершились со счетом 2:1 в пользу «Локо». Кажется, это повод рискнуть и сыграть за довольно высокий коэффициент. Есть одно «но»: три из четырех голов в ворота нижегородцев отправил Рифат Жемалетдинов, а у него травма.

Прогноз: тотал «Ростова» больше 1.5 за 3.30

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 17.07.2022, 20:00 Динамо - Ростов -

Еще одна битва, претендующая на звание главного матча тура. «Динамо» лихо двигалось по календарю минувшего чемпионата, даже на какое-то время подвинув «Зенит» с первого места, ноо концовка сезона вышла близкой к катастрофе, а новости в межсезонье пока еще хуже. Вынужденная смена главного тренера, потеря четырех центральных защитников, которых пока никем не заменили, отъезд Шиманьского, проблемы со здоровьем Захаряна и Варелы… До конца трансферной кампании клуб обещает значительное усиление, но готовность к 1-му туру очень сомнительная.

На фоне «Динамо» «Ростов» подготовился к старту сезона хорошо. Расставание с рядом легионеров сюрпризом не стало. Усилением выглядят приглашение Даниила Уткина и возвращение Евгения Чернова, Николай Комличенко уже не в аренде, а на контракте, и в «Ростове» он себя показывал значительно лучше, чем в «Динамо». По коэффициентам «Динамо» выглядит явным фаворитом, и это странно. С атакой у бело-голубых порядок, но в обороне дыра. Товарищеский матч с «Локомотивом» (3:3) вышел очень показательным. Напрашиваются даже не гол «Ростова» в гостях, а голы.

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