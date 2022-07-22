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09:11 (мск)

Федотов против «Сочи», «Спартак» в Краснодаре — и другие матчи 2-го тура РПЛ

Чемпионат России по футболу набирает обороты.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» — «Крылья Советов»

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.21

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 2, 22.07.2022, 20:00

Зенит-Крылья Советов-

Как же все меняют первые результаты чемпионата: заурядная игра с явным фаворитом вдруг превращается чуть ли не в главный матч 2-го тура. «Зенит» вполноги провел встречу с «Химками» и по делу потерял очки, а «Крылья» в перестрелке с «Оренбургом» наколотили четыре мяча и едут в Петербург лидерами. Да, пока это условность, но согласитесь — ожидания от этого противостояния поменялись за неделю.

Букмекеры по-прежнему верят, что «Зенит» обязан брать 3 очка на своем поле, поэтому ставить на исход не слишком разумно: вера в чемпиона серьезный выигрыш не принесет, а даже двойной шанс Х2 в пользу «Крыльев» — это слишком рискованно, на «Газпром-Арене» хозяева побеждают почти всегда. Интереснее поставить на голы: обе команды здорово атакуют, у обеих проблемы с обороной. Так насладимся искрометной игрой и посочувствуем вратарям.

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ЦСКА — «Сочи»

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.16

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 2, 23.07.2022, 15:00

ЦСКА-Сочи-

Центральный матч тура без оговорок. Оба клуба стартовали с уверенных побед, но на этот раз кто-то потеряет очки, а кто-то может сделать заявку на лидерство в чемпионате. ЦСКА впечатлил мощной игрой в первом официальном матче под руководством Владимира Федотова, хотя понятно, что та встреча совсем не удалась «Уралу», а армейцы по-прежнему нуждаются в новичках. «Сочи» также помог своему новому тренеру Вадиму Гаранину стартовать с победы, но в соперниках было вернувшееся в РПЛ «Торпедо», а теперь вице-чемпионов прошлого сезона ждет настоящее испытание.

Соперники только что встречались в предсезонном турнире, и Владимир Федотов обыграл свой бывший клуб со счетом 2:1. В четырех из пяти последних очных встреч были голы в те и другие ворота. Трижды побеждали сочинцы, дважды — армейцы, так что исход предсказать непросто. В четырех из пяти матчей заходил тотал больше 2.5. Имеет смысл попробовать повторить прогноз.

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«Краснодар» — «Спартак»

Прогноз: П1 за 3.00

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 2, 23.07.2022, 20:00

Краснодар-Спартак-

Самый огненный матч 2-го тура. Очные встречи «Краснодара» и «Спартака» обычно удаются на славу. «Быки» дважды обыграли «красно-белых» в минувшем сезоне, набрали на 12 очков больше в таблице, но по-прежнему шансы на победу «Спартака», даже на стадионе соперника, оцениваются выше. На этом можно сыграть. В минувшем туре и те, и другие свели свои встречи вничью. Правда, «Спартак» спасся в Грозном, играя в меньшинстве, еще и мог выиграть, а «Краснодар» умудрился упустить домашнюю победу над новичком лиги «Факелом» и едва не проиграл.

Возможно, в этом и дело, но позвольте проявить скепсис в отношении сырой команды Гильермо Абаскаля. Александр Сторожук работает в Краснодаре дольше и лучше знает, что делает, домашние трибуны будут неистово гнать свою команду вперед в битве с принципиальным соперником, вероятны и очередные спорные ситуации с судейством, без которых матчи с участием «Спартака» почти никогда не обходятся.

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«Динамо» — «Торпедо»

Прогноз: П1 и тотал больше 1.5 за 1.87

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 2, 24.07.2022, 17:30

Динамо-Торпедо-

Первое в сезоне московское дерби получится непривычным, ведь торпедовцы не играли в РПЛ с 2015 года, а затем была еще встреча в Кубке страны в 2018-м. «Динамо» не сумело стартовать с победы, сыграв дома вничью с «Ростовом», но опасения за недоукомплектованную линию защиты подтвердились лишь отчасти. Один пропущенный мяч от банды Валерия Карпина при экспериментальном центре обороны — совсем неплохо. От «Торпедо» против вице-чемпионов «Сочи» многого и не ждали, но автозаводцы неплохо упирались, хотя и не смогли избежать поражения.

Динамовцы изголодались по победам — их не было в четырех последних официальных встречах — а теперь соперник вполне подходящий, чтобы прервать эту серию. Но коэффициент на успех бело-голубых слишком низкий, и приходится подумать о дополнительной статистике. Матч может получиться закрытым, но, если помнить о проблемах обеих команд с обороной, хотя бы на два забитых гола рассчитывать можно.

Смотри этот и другие матч бесплатно на сайте и в приложении Winline.

«Локомотив» — «Ростов»

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.16

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 2, 24.07.2022, 20:00

Локомотив-Ростов-

Самый сложный из подборки матч с точки зрения исхода. Обеим командам есть что показать, и игра пойдет на три результата. Тренеры и «Локо», и «Ростова» остались недовольны игрой в 1-м туре, и работа над ошибками в полном разгаре. «Локомотив» не смог дома в большинстве дожать нижегородцев, а ростовчане — полностью компенсировать промахи в обороне против «Динамо» за счет активности в атаке.

В матчах 1-го тура обе команды подвела реализация. У «Локо» было 26 ударов по воротам, и лишь один из них достиг цели. Ростовчане «перестреляли» динамовцев и намного больше соперника владели мячом. При этом пропущенные мячи пришли очень легко, а железнодорожники и вовсе умудрились пропустить от соперника, который играл большую часть матча вдесятером. Все это подталкивает к ставке на голы, тем более такой прогноз оказывался верен для трех предыдущих очных встреч «Локо» и «Ростова».

Смотри этот и другие матч бесплатно на сайте и в приложении Winline.

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Игорь Борунов

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