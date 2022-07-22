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10:26 (мск)

Талалаев переиграет новичка РПЛ: прогноз на матч «Ахмат» — «Факел»

Следим за чемпионатом России.

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Источник: РИА "Новости"

«Ахмат» упустил три очка в первом туре во встрече со «Спартаком»: соперник еще в конце первого тайма остался вдесятером. Грозненцы практически сразу вышли вперед — Тимофеев грамотно отклеился от Денисова при подаче углового. А вот второй тайм прошел с равными шансами на успех, но больше повезло красно-белым, в итоге 1:1. После перерыва на поле появились Агаларов и Ильин, но свои моменты они не использовали. «Ахмат» пока готов не на сто процентов, это было видно и по прессингу, он включался реже обычного. При этом по потенциалу у Талалаева команда уровня топ-6, когда она вкатится в сезон, набор очков будет стабильнее.

«Факел» стал главным сюрпризом первого тура РПЛ. Мало кто ожидал, что новичок лиги так дерзко сыграет в Краснодаре (2:2). Воронежцы не отсиживались в обороне, применяли и прессинг у чужой штрафной, и быстрые атаки, благо что свободных зон за спинами защитников «Краснодара» было много. В итоге «Факел» не только повел в счете, а потом отыгрался, но и был ближе к победе: Аппаев и Дмитриев не переиграли Сафонова с близкого расстояния. Тренер «наглецов из Воронежа», как их сразу назвали, остался доволен игрой после матча, многие заготовки, в том числе со стандартов, сработали. С желанием и страстью у футболистов «Факела» полный порядок, но хватит ли класса остаться в РПЛ — это все еще вопрос. Все-таки почти вся команда без опыта игры в высшем дивизионе.

«Ахмату» нельзя терять очки во втором домашнем матче подряд, это создаст лишнее давление на команду. За неделю Агаларов должен лучше понять требования Талалаева и, скорее всего, начнет матч в основе. Бериши пока нет, но в остальном состав будет близок к оптимальному. Для «Факела» это будет вторая игра подряд в гостях, это может повлиять на футболистов. К тому же грозненцы не дадут так свободно убегать в контратаки.

На победу «Ахмата» можно поставить в БК «Марафон», коэффициент — 1,77. Также заманчиво смотрится вариант обе забьют за 1,90 в БК «Бетсити». Голов на старте РПЛ много, в первом туре только «Урал» остался без забитых мячей.

Андрей Санталов

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