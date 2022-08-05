Старт чемпионата Англии и самые интересные матчи в России

Прогноз: Тотал «Ливерпуля» больше 2.5 за 2.03

Футбол Англия 2022/2023 Тур 1, 6.08.2022, 14:30 Фулхэм - Ливерпуль -

Поклонники английского футбола дождались старта нового чемпионата. Правда, участники гонки за титул, видимо, будут все те же. «Ливерпуль» сохранил Салаха, потерял Мане, но заменил его Нуньесом. Главное, команда Клоппа сохранила амбиции бороться за победу во всех турнирах, в которых участвует. Первый трофей уже завоеван: Суперкубок — это, конечно, в большей степени выставочный матч, но важно, что в нем повержен главный и, возможно, единственный в АПЛ соперник — «Манчестер Сити». Исход решил выход на замену Нуньеса, который напомнил Луиса Суареса не только паспортом.

«Фулхэм» уверенно выиграл Чемпионшип и из всех новичков имеет наилучшие шансы удержаться в элите, но календарь к «дачникам» суров: пусть и дома, но шансов избежать поражения от «красных» практически нет. Придумать что-то интересное для ставки здесь сложно. В Лондоне ожидается разгром, но на всякий случай стоит допустить, что Митрович и компания дадут бой и, возможно, даже сумеют разок поразить ворота вице-чемпиона. Неплохим вариантом выглядит ставка на голы «Ливерпуля»: их наверняка будет не меньше, чем в игре за Суперкубок.

Прогноз: П2 и тотал больше 1.5 за 2.14

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 4, 6.08.2022, 15:00 Урал - Спартак -

«Спартак» Гильермо Абаскаля все лучше нам знаком и едет в Екатеринбург уже в статусе одного из лидеров чемпионата и претендента на самые высокие места. На месте красно-белых ждет «Урал», главный неудачник первых трех туров. Команда Игоря Шалимова — худшая по всем показателям: и по очкам, и по забитым и пропущенным мячам. Впрочем, не стоит совсем уж ни во что не ставить уральцев: в Оренбурге их подвело раннее удаление, а с «Краснодаром» по игре «Урал» особенно в первом тайме смотрелся не хуже соперника, но получил два пенальти в свои ворота, один из которых официально признан ошибочным.

Больше всего «Спартак» радует своих болельщиков результативностью: по четыре забитых гола в двух подряд турах — это впечатляет. Правда, и пропускают красно-белые после отъезда Самюэля Жиго в каждом матче. Получится ли на Урале наконец сыграть на ноль — вопрос. Зато нет особых сомнений в победе набравших ход москвичей и в том, что с учетом высокой результативности чемпионата России этим летом минимум парочку голов в Екатеринбурге мы увидим.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.90

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 4, 6.08.2022, 20:00 Краснодар - Локомотив -

В Winline матче тура РПЛ сойдутся отстающие на старте чемпионата топ-клубы. Впрочем, оторваться соперники пока не успели, так что ни для «быков», ни для «железнодорожников» пока ничего не потеряно, а победа в статусном противостоянии может разом исправить впечатление. «Краснодар» с вопросами по игре добился первой победы в Екатеринбурге, а «Локомотив», пободавшись с «Зенитом» в первом тайме, оказался разобран на винтики во втором. Однако Краснодар в этом смысле намного гостеприимнее Питера: дома «быки» подарили ничью «Факелу» и отдали победу «Спартаку».

Даже коэффициенты на матч показывают, что вероятность всех трех возможных исходов примерно равна. «Локомотив» деморализован, потерял Баринова на эту игру и Бека-Бека насовсем, в каждом матче лишается кого-то из-за травм, но способен вернуться на верный путь, когда группа атаки в лице Изидора, Керка и Камано найдет путь к воротам. «Краснодар» нестабилен и слишком зависит от Сперцяна. Здесь лучше положится на голы, ведь обе команды должны выйти и сыграть на победу.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.06

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 4, 7.08.2022, 17:30 Крылья Советов - Динамо -

Не такая яркая вывеска, но едва ли не интереснейший матч тура, потому что встречаются клубы, способные на многое, но пока не раскрывшие потенциал. «Динамо» вроде бы солиднее по составу и амбициям, но опережает самарцев лишь на 1 очко, а главное — очень страдает от недоукомплектованной линии обороны, что наглядно показал матч в Воронеже. При всех восторгах в адрес «Факела» бронзовые призеры прошлого сезона не имели права после мастер-класса в первом тайме позволить дебютантам так много во втором, а ведь в Самаре победить еще труднее.

«Крылья» тоже не смогли обыграть новичка — все из-за супер-гола торпедовца Караева в стиле Златана — и тоже испытывают определенный кадровый голод. Кто лучше решил свои проблемы за неделю — тот и отпразднует победу. В Москве динамовцы были бы фаворитами, но в Самаре шансы скорее равны. В памяти еще свеж потрясающий майский матч, где команда Осинькина изрешетила динамовскую оборону, победив 5:2. И здесь лучше снова поставить на голы. Глушенков и Смолов вновь проявят себя у чужих ворот.

Прогноз: П2 и тотал меньше 3.5 за 2.23

Футбол Англия 2022/2023 Тур 1, 7.08.2022, 18:30 Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити -

Вслед за «Ливерпулем» в бой вступит и действующий чемпион. У «Сити» тоже выезд в Лондон, но соперник заметно серьезнее. «Вест Хэм» Дэвида Мойеса провел сильный сезон и на дистанции был единственным из английских клубов за пределами традиционной когорты топов, кто бросил им вызов и претендовал даже на место в лигочемпионской четверке, хотя в итоге и стал седьмым. Совсем недавно, в мае, «молотки» едва не обыграли летящий к чемпионству коллектив Пепа Гвардиолы, но 2:0 к перерыву ценой огромных усилий фаворит превратил в итоговые 2:2.

Понятно, что после того результата и проигрыша в Суперкубке «Ливерпулю» «горожане», сделав выводы, тем более должны брать свои три очка и довести серию без поражений в гостях в АПЛ до 19 матчей подряд, а также, что все ждут дебютного гола в Англии от Эрлинга Холанда, первого из многих в сезоне, но сломить сопротивление «Вест Хэма» будет непросто. На этот раз — без голевой феерии.