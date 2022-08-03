ARENA: Мурад против Таксиста и другие бои турнира

Формат проведения данного поединка — кикбоксинг в перчатках для смешанных единоборств. Антигерой вирусного видео Мурад выглядит фаворитом в глазах букмекеров, коэффициент на победу «Легенды» 4.00. В пользу того, что он будет владеть преимуществом в клетке говорят его физическая форма, разница в 25 кг в весе и 2 победы в поп-MMA карьере. Поставить же на победу «Таксиста», который одержал одну победу в поп-MMA, можно с кэфом 1.20.

Шамистан Иманов VS Игорь Швед

В со-главном событии турнира ARENA встретятся Шамистан Иманов и Игорь Швед. В апреле Швед проиграл единогласным решением судей Мураду, которому удавалось контролировать соперника в партере. Базовым видом спорта для Иманова является бокс, в поп-MMA он выиграл один и проиграл 3 боя. Несмотря на то, что бой пройдет по правилам смешанных единоборств, букмекеры считают фаворитом в этом бою Иманова — кэф на его победу 1.35. Послужной список Шведа насчитывает 4 поражения, поставить на него можно с коэффициентом 2.90.

Алан «Осетин» Кучиев VS Хумат «Берсерк» Адсалам

Бойцы, которые встретятся в третьем по значимости поединке вечера превосходят большинство участников турнира по любительскому опыту выступлений в единоборствах. Алан Кучиев является МС по ММА и кикбоксингу, а также чемпионом мира по ММА. В поп-ММА его рекорд одна победа и одно поражение. Его соперник — Хумат Адсалам, является мастером спорта по грэпплингу. На пресс-конференции бойцы проявляли взаимное уважение и пообещали провести красивый и бескомпромиссный поединок, как в стойке, так и в партере. Кэф на победу Кучиева 1.60, на Адсалама 2.20. Формат поединка — по правилам смешанных единоборств.

Другие бои турнира:

Олег Белозёров VS Константин «DESTROYER» Чередниченко

Кэфы: победа Белозёрова 1.40, победа Чередниченко 2.75.

Иван «Кудрявый» Стукалов VS Владимир «Каратист» Акопян.

Кэфы: победа Стукалова 1.30, победа Акопяна 2.80.