«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик — Монсон, ставки и коэффициенты

В последние годы «Рыжий Тарзан» выступал во множестве боевых дисциплин, но бой против «Снеговика» станет первым с 2019 года для Вячеслава поединком в рамках смешанных единоборств. Последний раз болельщики видели Дацика в ринге 8 июля, когда Вячеслав нокаутировал бывшего бойца UFC Бигфута Сильву по правилам бокса. Для того, чтобы разобраться с бразильцем на турнире Hardcore Boxing ему понадобилось 2 раунда. Рекорд Дацика в поп-MMA — шесть побед и 2 поражения. В MMA боец выиграл 6 и проиграл восемь поединков. Можно сказать, что сейчас Дацик находится на пике формы, Вячеслав «реанимировал» карьеру на волне популярности хайповых промоушенов и благодаря регулярным выступлениям в различных бойцовских дисциплинах.

Несмотря на то, что Монсон обладает колоссальным преимуществом в опыте выступлений по MMA, эксперты не воспринимают всерьез его шансы на победу в бою с Дациком. Напомним, что из 36 из 60 побед в рамках смешанных единоборств, «Снеговик» одержал болевыми/удушающими приемами. Кэф в БК WinLine на победу Монсона 3.20, при том, что на победу Дацика можно заключить пари с коэффициентом 1.30.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-38168721&id=456254114&hash=874c96d19dd5fb7e&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гаджи «Автомат» Наврузов — Фернандо Родригес

«Автомат» — бесспорно самый популярный в данный момент тяжеловес среди выступающих в молодых промоушенах. Гаджи победил в 7 из 7 поединков по правилам кулачных боев, а также успел дебютировать в профессиональном боксе. Сам «Автомат» предпочитает выступать именно по правилам боев на голых кулаках, однако открыт к новому опыту, поэтому решил попробовать себя в смешанных единоборствах. До выступлений в кулачных боях Наврузов выступал по правилам тайского бокса, где стал обладателем Кубка мира по версии IFMA и чемпионом мира по версии WMF. Наверняка, «Автомат» будет навязывать своему сопернику работу в стойке, где владеет явным преимуществом.

Противостоять Гаджи в MMA-дебюте будет Фернандо Родригес, который в 2016 году завоевал титул польского промоушена KSW среди тяжеловесов, однако не смог защитить пояс и упустил его в следующем поединке. В MMA бразилец одержал 13 побед и потерпел 7 поражений. Родригес всего дважды за карьеру принимал участие в бою, который дошел до судейского решения, так что сложно ожидать, что бой с «Автоматом» продлится все отведенное время. Кэф на победу Наврузова 1.20, победу Родригеса оценивают в 4.00.

Другие бои основного карда турнира:

Святослав Коваленко — Саша Стоун.