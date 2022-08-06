Голы будут: прогноз на матч ЦСКА — «Факел»

По предсезонным матчам казалось, что ЦСКА не готов к старту РПЛ: футболистов не хватает, новый тренер Федотов еще не успел поставить игру. Но в первых турах армейцы преобразились, победили «Урал» и «Сочи», а также упустили два очка в Нижнем Новгороде (2:2). Центр обороны пока выглядит непривычно с Набабкиным и Зайнутдиновым, но эту линию готовятся укрепить легионерами. ЦСКА вообще активизировался на трансферном рынке, взял левого защитника Мойзеса, опорника Зделара и чилийского технаря Мендеса. В атаке у армейцев порядок, трио Карраскаль — Чалов — Медина много создает и забивает. Причем подопечные Федотова хороши как в быстрых атаках после перехватов, так и в позиционных.

«Факел» — новичок РПЛ, но по первым турам уже успел оставить о себе приятное впечатление. Сначала воронежцы чуть не обыграли «Краснодар» (2:2) в гостях, затем достойно смотрелись с «Ахматом» (1:2), а домашняя игра с «Динамо» вообще получилась суперзрелищной и эмоциональной. После 0:2 в первом тайме «Факел» сравнял счет, тут же пропустил третий, но в конце матча все-таки отыгрался. В целом, у тренера Василенко обученная, дисциплинированная команда, которая к тому же хорошо готова физически. Игроки еще только набираются опыта в премьер-лиге, но выглядят уже хорошо.

Тренд этого сезона — аутсайдеры дают бой фаворитам, уже случилось много сенсаций. Также сильно выросла результативность, почти во всех матчах забивают три гола и больше. «Факел» не из тех команд, кто ставит «автобус» у своей штрафной, так что и здесь можно рассчитывать на голы. БК «Фонбет» дает коэффициент 1,87 на то, что обе команды забьют. Интересно смотрится еще и такой вариант: ЦСКА не проиграет и тотал больше 2,5 за 1,95 в БК «Бетсити».