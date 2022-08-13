Справится ли «Зенит» с ЦСКА в центральном матче тура?

Позади четыре тура РПЛ, а значит, можно делать первые выводы о притязаниях команд в новом сезоне. «Зенит», по общему мнению, недобрал очков, зато дома побеждает всех только крупно. ЦСКА превзошел ожидания, вырвавшись на промежуточное первое место. После очной встречи команды могут поменяться местами в таблице в случае победы «Зенита», а редкий в последние годы триумф гостей из Москвы в Питере позволил бы армейцам оторваться от действующих чемпионов уже на 5 очков, и это серьезно.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 5, 13.08.2022, 17:00 Зенит - ЦСКА -

«Зенит» в первый месяц сезона разгромил дома «Спартак» в Суперкубке, а затем «Крылья» и «Локомотив» — в чемпионате. Значит ли это, что та же судьба ждет ЦСКА? Далеко не факт. В гостях сине-бело-голубые выглядели совершенно иначе, но это уже не новость, в Грозном были потеряны лучший игрок минувшего сезона Клаудиньо из-за травмы и основной вратарь Одоевский из-за красной карточки, да и соперника на таком ходу у чемпионов пока не было.

ЦСКА удивил резвым стартом и острым «вертикальным» футболом с интересным взаимодействием впереди Карраскаля, Медины, Чалова и Кучаева. С обороной тоже, судя по всему, все неплохо, раз меньше пропустил только «Зенит». Видимо, это тот случай, когда кто-то способен дать бой хозяевам «Газпром-Арены», чего не видели уже давно — с февраля, когда в Петербург приезжал испанский «Бетис». Сказать, насколько успешно у «Зенита» выбывших заменят Кержаков и Бакаев, трудно, а у ЦСКА кадровых проблем нет — травма Облякова в предыдущем туре оказалась не слишком серьезной.

Соперники недавно уже встречались друг с другом, и на этапе предсезонки намного убедительнее оказался «Зенит», обыгравший армейцев на их стадионе со счетом 3:0. С другой стороны, только Владимиру Федотову в предыдущем сезоне удалось дважды победить «Зенит», тогда еще во главе «Сочи».

На что разумнее поставить? Логично скорректировать ожидания с учетом и статистики, и формы команд. Серия успешных матчей «Зенита» дома с москвичами слишком впечатляет. Команда Сергея Семака всегда проводит их с максимальным настроем, но и не учитывать отличную работу Владимира Федотова нельзя. Предлагаем три варианта ставки. Осторожная: обе забьют за 1.73. Реалистичная: тотал меньше 2.5 за 2.31. Смелая: победа «Зенита» с разницей в один мяч за 3.45.