«Зенит» — ЦСКА, «Челси» — «Тоттенхэм», «Спартак» примет «Сочи»

Прогноз: П1 и обе забьют за 3.00

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 5, 13.08.2022, 17:00 Зенит - ЦСКА -

В Winline матче тура лидер РПЛ сыграет в гостях с действующим чемпионом. Все успели порадоваться возрождению интриги в чемпионате, хотя ничего непрогнозируемого не произошло. «Зенит» всех выносит дома и теряет очки на выезде — он делал это и в прошлом сезоне. ЦСКА летит на старте чемпионата, но повержены такие соперники, как «Урал» и «Факел», в Нижнем Новгороде упущена победа, а триумф в игре с «Сочи» можно отчасти объяснить тем, что Владимир Федотов отлично знает изъяны своей бывшей команды.

И вот первое большое испытание. Сомнения в уверенной победе «Зенита» есть. Дело в том, что в Грозном питерцы потеряли не только два очка, но и лучшего игрока прошлого сезона Клаудиньо из-за травмы, а также вратаря Одоевского из-за дисквалификации. Ошибались Ловрен и Алип, да и в целом к обороне чемпиона много вопросов. Сыграть на ноль с легкими на подъем в атаку армейцами, ведомыми Карраскалем и Мединой, будет трудно даже дома, а потеря Клаудиньо — это шанс для Зелимхана Бакаева наконец-то выйти на первые роли в новом коллективе.

Прогноз: П1 и тотал больше 2.5 за 2.07

Футбол Англия 2022/2023 Тур 2, 13.08.2022, 17:00 Арсенал - Лестер -

«Арсенал» стартовал в чемпионате с уверенной выездной победы над крепким «Кристал Пэлас». Микель Артета остался не очень доволен игрой, где «канонирам» пришлось терпеть и временами действовать на удержание счета, но его порадовали новички команды — Зинченко и Жезус. «Лестер» Брендана Роджерса мог добиться того же, но обидным образом дома упустил преимущество в игре с «Брентфордом», пропустив второй гол на 86-й минуте.

Пока команды вкатываются в сезон, информации не очень много, но впечатление такое, что «Арсенал» движется по нарастающей, а «Лестер» скорее остается на месте или даже движется назад в своем развитии. Выстоять на «Эмирейтс» «лисам» будет трудно, особенно при обороне своих ворот, а наиграть на гол Варди, Мэддисон и компания вполне в состоянии, поэтому рискнем добавить к победе хозяев предположение, что в матче будет больше двух забитых мячей.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.03

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 5, 13.08.2022, 20:00 Динамо - Краснодар -

Обе команды подняли себе настроение в предыдущем туре и горят желанием вернуться в группу лидеров. «Динамо» взяло три очка в Самаре, где сразу забил гол новичок Фернандес, а «Краснодар» выдержал давление «Локомотива» и перешел в решающее наступление: красивым мячом отметился Рамирес, а затем от деморализованных соперников дважды легко убежал Олусегун.

Чего ждать от игры в Москве? Прежде всего, яркого атакующего футбола и голов. Во всех матчах с участием «Динамо» на старте чемпионата забито от двух мячей. «Краснодара» — от трех. У обеих команд проблемы с обороной, которые они решают с переменным успехом. «Динамо» — за счет дисциплины и следования установкам нового главного тренера Славишы Йокановича, «Краснодар» — пока в основном благодаря прекрасной игре Матвея Сафонова. С точки зрения коэффициентов «Динамо» — явный фаворит матча, но не стоит недооценивать команду Александра Сторожука, прибавляющую с каждым туром. Исход возможен любой, а с голами, кажется, все понятнее.

Прогноз: П2 с форой (0) за 2.17

Футбол Англия 2022/2023 Тур 2, 14.08.2022, 18:30 Челси - Тоттенхэм Хотспур -

Центральный матч тура в Англии. «Челси» и «Тоттенхэм» вступают в сезон как главные преследователи «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». И уже во 2-м туре можно определить самого главного. В 1-м туре «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон», а «Челси» добыл тяжелую, но заслуженную победу на поле «Эвертона». Трансферную кампанию лучше провел «Тоттенхэм». В «Челси» новое руководство, при деньгах, но пока без налаженного менеджмента, так что далеко не все просьбы Томаса Тухеля оказались удовлетворены.

«Челси» выиграл пять последних встреч с «Тоттенхэмом». Хозяева — фавориты у букмекеров, но не все так очевидно. Неровная трансферная кампания «Челси» привела к тому, что команда после ухода Вернера и Лукаку осталась без чистых центральных нападающих с несколькими игроками, которые могут сыграть «ложную девятку» — прежде всего, это Стерлинг и Хавертц. Антонио Конте постарается нейтрализовать эти угрозы, а свои моменты у мощной результативной группы атаки «шпор» будут. Рискнем поставить на то, что нападение гостей окажется успешнее, подстраховавшись форой (0).

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.02

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 5, 14.08.2022, 20:00 Спартак - Сочи -

Очные встречи этих соперников не бывают скучными. У «Спартака» почти все замечательно: одержаны три яркие победы кряду. Беда одна — травма Мозеса. Неправильно называть бразильца незаменимым, но он системообразующий игрок. Систему придется адаптировать. С «Уралом» классно вышел Игнатов, но это не значит, что 22-летний воспитанник заставит болельщиков забыть о многомесячном отсутствии Мозеса, тем более «Сочи» — соперник посерьезнее. У южан три подряд победы над «Спартаком» в официальных матчах, правда, все под руководством другого тренера.

Предыдущий визит в столицу подопечным Гаранина не удался — получили 0:3 от ЦСКА и наверняка сделали выводы. Минимальная победа над нижегородцами не должна вводить в заблуждение — сочинцы растранжирили еще больше моментов, чем «Спартак» в Екатеринбурге, особенно Мелкадзе, который наверняка хотел бы огорчить свой бывший клуб в это воскресенье. Велик соблазн поверить в успешную серию Абаскаля, Промеса, Соболева — мало ли, «Оренбург» тоже раньше обыгрывал «Спартак» в Москве, а две недели назад нарвался на разгром. Но коэффициент для ставки на хорошую результативность выше.