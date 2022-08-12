«Интер», «Милан» или «Ювентус»: кто возьмет скудетто?

В прошлом чемпионате «Интер» забил на 15 голов больше «Милана», но в борьбе за скудетто все-таки уступил соседям два очка. Главный провал случился в феврале-марте, когда в 7 турах черно-синие победили лишь один раз. Параллельно шли матчи в Лиге чемпионов и Кубке Италии, возможно, команде Индзаги не хватило глубины состава. Перед новым сезоном «Интер» — снова первый среди фаворитов. Главная надежда связана с возвращением Лукаку: два года назад он забил 24 гола в серии А. У бельгийца не задалось в «Челси», с мотивацией в Италии проблем не будет. Еще одна пара бомбардиров Лаутаро — Джеко на месте, как и надежное трио в центре обороны Шкриньяр — де Врей — Бастони. Онана заменит в воротах Хандановича плюс «Интер» взял Мхитаряна в группу атаки. Уход Перишича в «Тоттенхэм» — конечно, потеря, однако за борьбе за титул это не должно помешать.

И все же «Интер» — это не суперклуб по типу «Ман Сити» или «Ливерпуля», так что шансы у его конкурентов есть. Одним из них, естественно, является «Ювентус». Туринцы уже два года не могут вернуть себе чемпионство, посмотрим, чем закончится их новый поход. В прошлом сезоне после ухода токсичного Роналду внезапно выяснилось, что забивать-то особо и некому. Даже купленный в январе Влахович отличился всего 9 раз в 21 матче. Теперь от серба ждут большего. В составе туринцев большие перемены: ушел легенда клуба Кьеллини, нет больше-де Лигта, Дибалы и Мораты. Зато вернулся Погба, из «ПСЖ» взяли Ди Марию, а в центр обороны — мощного Бремера из «Торино». Правда, на старте сезона туринцам будет непросто из-за сразу нескольких травмированных игроков в составе.

Похоже, чемпиона Италии недооценивают. Успех довольно молодой команды под предводительством Пиоли стал сюрпризом. Сошлось все: и ранний вылет из еврокубков, и классная работа тренера, и помощь на поле и за его пределами от таких зубров, как Ибрагимович и Жиру. «Россонери» на подъеме и в ближайшие годы продолжат быть в топе серии А. Из серьезных потерь стоит отметить только уход Кессиэ в «Барселону». Из трансферов на вход — перспективный бельгиец-де Кетеларе и Ориги из «Ливерпуля». Будет кому подменять Жиру, пока Златан восстанавливается от операции на колене. Но главная фишка «Милана» при Пиоли — непроходимая защита. В последних 11 турах прошлого сезона команда пропустила всего два гола! Неудивительно, что с таким вратарем, как Меньян, миланцы проиграли только один матч в 2022 году в чемпионате. Так что шансы на защиту титула точно есть.

А вот шансы «Ромы» выиграть первый скудетто с 2001 года оцениваются гораздо ниже. Столичному клубу, правда, удалось заманить к себе Дибалу, и болельщики «волков» устроили ему впечатляющий прием, но вряд ли этого хватит. Два других известных новичка — Вейналдум и Матич — уже, похоже, прошли пик своей карьеры. При Моуринью серьезного прогресса «Рома» не добилась, в серии А она финишировала шестой. Да, римляне выиграли Лигу конференций, однако мечтают они как минимум о выходе в Лигу чемпионов, чего не случалось уже несколько лет. Нападение с Дибалой, Дзаньоло и Абрахамом выглядит интригующе, и если эта тройка избежит травм, то второй сезон у Моуринью может получиться очень интересным. И успешнее предыдущего.